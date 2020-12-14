RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12552125531255412555
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:11

  2587715 написав:
  kingkongovets написав:на двох рівно по 15%
Може ви просто недооцінюєте свої об'єкти і тому в вас 15% виходить? Гадаю, якщо будете продавати то дохідність від виставленої ціни різко впаде до 3-4%, а продасте десь на 6-7%

В комерційній нерухомості рентабельність оренди зазвичай вище, ніж в житловій.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2036
З нами з: 09.08.15
Подякував: 620 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Natt написав:В комерційній нерухомості рентабельність оренди зазвичай вище, ніж в житловій.
Це можна почути лише від ріелтора, коли вам він хоче впарити якийсь неліквід. Нерухомісь не може приносити більше 7%, якщо приносить більше, то значить і ціна на неї стала дорожче

Ну або є якісь додаткові приховані платежі, які ви не враховуєте - типу там податок на майно чи постійні штрафи за незадовільний санітарний чи протипожежний стан
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 222
З нами з: 25.12.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12552125531255412555
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2587715, flyman, Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25354 17271099
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 01:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6761599
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 79437
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15140)
25.10.2025 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.