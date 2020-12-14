|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:12
kingkongovets написав:
які ще «втрати», недолік?)
ти навіть елементарно зрозуміти про що йде мова не здатен, це повторення твого минулого затупу коли ти почувши в інтервью про щорічне літнє зниження кількісті угод прибіг сюди волаючи про «обвал ринку» і обісрався
ну не ганьбись так бл
Прохання привести дані про щорічне літнє зниження угод в червні до травня на 28% як приведено в відео. Ні значить балабол. В відео кажуть про щорічне літнє падіння на рівні 10 % максимум 15 %.
Твої данні з Діброви парк 3 кімнатної за 80 тис. тут зафіксовано.
Фейки ти тут постиш.
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:14
pesikot написав:
які ще «втрати», недолік?)
ти навіть елементарно зрозуміти про що йде мова не здатен, це повторення твого минулого затупу коли ти почувши в інтервью про щорічне літнє зниження кількісті угод прибіг сюди волаючи про «обвал ринку» і обісрався
ну не ганьбись так бл
Це ж Хомякоид, який писав, що всюди будуть забиті дошками вікна, а у нього в Чабанах - парадіз
Такий парадіз, якій він ніяк продати не може
Його задача тут, писати, як все погано ...
Ти в Києві не бачив забитих вікнами дощок в 2022 і потім.
Тобі накидати картинок ?
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:17
kingkongovets написав:
єбать яке ж воно тупе)
Ага, перехід на особистості.
Злив зараховано.
тупесдень, тут тільки один ти знову не зрозумів про що мова, кажу ж не ганьбись ще дужче
Обізяна, ти втрав на оренді враховуючи інфляцію більще 50 відсотків з 2020 року.
Не вчи людей бізнесу.
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:30
2587715 написав:
я так і не почув від вас відповіді на чому грунтуються ваші знання про орендний бізнес?
що ви особисто здавали, продавали, купували окрім квартири, яку ви зараз чомусь не можете здати?
звідки ця свята переконаність про стелю рентабельності в 7%? оце дійсно казки для лошків, яким рили намагаються впихнути неліквід по оверпрайсу, переконуючи шо 7% - це норм
я до речі теж вважав аукціони лохотроном, поки завдяки ним мій ріелтор не продав два дуже непересічних обʼєкта по практично довоєнній ціні - ось вирішив поділитись досвідом та порадою і що у відповідь?
я не заробляю казками, я здаю нерухомість і іноді маю бажання поділитись досвідом і поспілкуватись з колегами, але коли починаю щось розповідати одразу зʼявляються отакі диванні експерти, дупля не рублячі в цьому бізнесі зі своїми куйпойми де взятими стеретипами і упередженнями і починають навіщось зі мою сперечатись
ну ок, продовжуйте вірити шо аукціони - це лохотрон з 90х, а 7% - максимальна рентабельність оренди комерціі, бути неосвіченими упередженими лошками - ваш особистий вибір
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:34
Хомякоид написав:
Обізяна, ти втрав на оренді враховуючи інфляцію більще 50 відсотків з 2020 року.
Не вчи людей бізнесу.
як можно втратити те, чого в тебе не було, гальмо?
та ще й враховуючи інфляцію бггг
в тебе головний мозок зовсім відсутній, вистачає спинного?
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:43
kingkongovets написав:
я так і не почув від вас відповіді на чому грунтуються ваші знання про орендний бізнес?
На тому що ніхто не продасть за 100к площу яка приносить 15к на рік - хоч комерція це, хоч не комерція
kingkongovets написав:
звідки ця свята переконаність про стелю рентабельності в 7%? оце дійсно казки для лошків, яким рили намагаються впихнути неліквід по оверпрайсу, переконуючи шо 7% - це норм
те що приносить 15к на рік коштує 200к, а не 100. Нашо це продавати за 100, поясніть? При продажі нерухомості дохідність - то головний фактор обгрунтованності ціни
kingkongovets написав:
я не заробляю казками, я здаю нерухомість і іноді маю бажання поділитись досвідом і поспілкуватись з колегами, але коли починаю щось розповідати одразу зʼявляються диванні експерти, дупля не рублячі в цьому бізнесі зі своїми куйпойми де взятими стеретипами і упередженнями і починають зі мою сперечатись
Розповідь про ваш досвід скорше нагадує якусь істерику, ті хто реально мають якийсь реальний досвід діляться ним менш нав'язливо
2587715 написав:
я так і не почув від вас відповіді на чому грунтуються ваші знання про орендний бізнес?
На тому що ніхто не продасть за 100к площу яка приносить 15к на рік - хоч комерція це, хоч не комерція
kingkongovets написав:
звідки ця свята переконаність про стелю рентабельності в 7%? оце дійсно казки для лошків, яким рили намагаються впихнути неліквід по оверпрайсу, переконуючи шо 7% - це норм
те що приносить 15к на рік коштує 200к, а не 100. Нашо це продавати за 100, поясніть? При продажі нерухомості дохідність - то головний фактор обгрунтованності ціни
kingkongovets написав:
я не заробляю казками, я здаю нерухомість і іноді маю бажання поділитись досвідом і поспілкуватись з колегами, але коли починаю щось розповідати одразу зʼявляються диванні експерти, дупля не рублячі в цьому бізнесі зі своїми куйпойми де взятими стеретипами і упередженнями і починають зі мою сперечатись
Розповідь про ваш досвід скорше нагадує якусь істерику, ті хто реально мають якийсь реальний досвід діляться ним менш нав'язливо
вже хотів було почати розповідати як це може бути, але дійсно не хочу бути навʼязливим, та ще і безкоштовно
ок, не можна, 7%- наше все, розходимось)
зи: бажаю успішно здати каартиру на «падаючому ринку»)
Додано: Суб 25 жов, 2025 20:02
pesikot написав:
які ще «втрати», недолік?)
ти навіть елементарно зрозуміти про що йде мова не здатен, це повторення твого минулого затупу коли ти почувши в інтервью про щорічне літнє зниження кількісті угод прибіг сюди волаючи про «обвал ринку» і обісрався
ну не ганьбись так бл
Це ж Хомякоид, який писав, що всюди будуть забиті дошками вікна, а у нього в Чабанах - парадіз
Такий парадіз, якій він ніяк продати не може
Його задача тут, писати, як все погано ...
Песікот, ти можеш писати, як тут все добре
2587715 написав:
]На тому що ніхто не продасть за 100к площу яка приносить 15к на рік - хоч комерція це, хоч не комерціярику, ті хто реально мають якийсь реальний досвід діляться ним менш нав'язливо
Цього року ОВДП теж малюють 15%+ річних в USD, але поки курс нижчий ПА42.
Але з тексту виходить, що в кінконговця 15% стабільно у доларах щороку.
2587715 написав:
я так і не почув від вас відповіді на чому грунтуються ваші знання про орендний бізнес?
На тому що ніхто не продасть за 100к площу яка приносить 15к на рік - хоч комерція це, хоч не комерція
kingkongovets написав:
звідки ця свята переконаність про стелю рентабельності в 7%? оце дійсно казки для лошків, яким рили намагаються впихнути неліквід по оверпрайсу, переконуючи шо 7% - це норм
те що приносить 15к на рік коштує 200к, а не 100. Нашо це продавати за 100, поясніть? При продажі нерухомості дохідність - то головний фактор обгрунтованності ціни
kingkongovets написав:
я не заробляю казками, я здаю нерухомість і іноді маю бажання поділитись досвідом і поспілкуватись з колегами, але коли починаю щось розповідати одразу зʼявляються диванні експерти, дупля не рублячі в цьому бізнесі зі своїми куйпойми де взятими стеретипами і упередженнями і починають зі мою сперечатись
Розповідь про ваш досвід скорше нагадує якусь істерику, ті хто реально мають якийсь реальний досвід діляться ним менш нав'язливо
Його пучить, від власної нікчемності.
Ніхто його поважає, шапку перед ним не ламає))) Тому він страждає
|
