Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:18
2587715 написав:А це десь 10-20 тис кеша, навар напевно 2-5 тис. З трьох точок п'ятірку зелені на місяць мабуть піднімає
цього точно на новий рейндж не вистачить)
звичайний амерський биток чи потопельник з начищеними перекупами губами)
не дуже розумна покупка, м’яко кажучи, але у кожного саої таргани
kingkongovets
Повідомлень: 11954
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2741 раз.
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:20
вот такой теперь идеал карьерного роста и успеха — нелегальная торговля овощами около метро и купленная тачка
следующий шаг — сиги поштучно около школы, я когда учился, то у нас легенды ходили, что та бабка на сигаретах и жвачках купила внукам несколько квартир, а сама лишь прибедняется по старой традиции
smdtranz
Повідомлень: 688
З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 117 раз.
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:21
kingkongovets написав:
цього точно на новий рейндж не вистачить)
Чому? За 1к на місяць в росстрочку на 5 років легко міг взяти
2587715
Повідомлень: 243
З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 7 раз.
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:21
[quote="_hunter"
Тысячи две-три у.е. 13ти летнему пацану 20 лет назад?
[/quote]та які там 2-3 тисячи, починав мабуть з пари ящиків полуниці в травні, ти як дитя мале
kingkongovets
Повідомлень: 11954
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2741 раз.
1
