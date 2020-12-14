RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:А це десь 10-20 тис кеша, навар напевно 2-5 тис. З трьох точок п'ятірку зелені на місяць мабуть піднімає


цього точно на новий рейндж не вистачить)
звичайний амерський биток чи потопельник з начищеними перекупами губами)

не дуже розумна покупка, м’яко кажучи, але у кожного саої таргани
kingkongovets
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вот такой теперь идеал карьерного роста и успеха — нелегальная торговля овощами около метро и купленная тачка :mrgreen:
следующий шаг — сиги поштучно около школы, я когда учился, то у нас легенды ходили, что та бабка на сигаретах и жвачках купила внукам несколько квартир, а сама лишь прибедняется по старой традиции
smdtranz
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:цього точно на новий рейндж не вистачить)
Чому? За 1к на місяць в росстрочку на 5 років легко міг взяти
2587715
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

[quote="_hunter"
Тысячи две-три у.е. 13ти летнему пацану 20 лет назад? [/quote]та які там 2-3 тисячи, починав мабуть з пари ящиків полуниці в травні, ти як дитя мале
kingkongovets
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  kingkongovets написав:цього точно на новий рейндж не вистачить)
Чому? За 1к на місяць в росстрочку на 5 років легко міг взяти
та не гони так)
kingkongovets
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  smdtranz написав:бабка на сигаретах и жвачках купила внукам несколько квартир, а сама лишь прибедняется по старой традиции
Не зарабатывают бабки на сигах столько. Чтоб на лотках поднимать надо маржу чувствовать, знать где покупать и где арендовать, кого нанять и кому в морду дать если надо. Какие фрукты приносят кэш, а какие лишь для ассортимента. Уйма нюансов и тяжелый труд
2587715
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:28

  kingkongovets написав:
2587715 написав:
  kingkongovets написав:цього точно на новий рейндж не вистачить)
Чому? За 1к на місяць в росстрочку на 5 років легко міг взяти
та не гони так)

Що на рейнджи розстрочку не дають?
2587715
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  kingkongovets написав:цього точно на новий рейндж не вистачить)
Чому? За 1к на місяць в росстрочку на 5 років легко міг взяти
Там страховка ще 2-3 куо в рік буде, а розстрочку тільки з нею
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:33

  Faceless написав:
2587715 написав:
  kingkongovets написав:цього точно на новий рейндж не вистачить)
Чому? За 1к на місяць в росстрочку на 5 років легко міг взяти
Там страховка ще 2-3 куо в рік буде, а розстрочку тільки з нею

Ну якщо 5-ку має, то півторушку за авто спокійно платити може
2587715
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:вот такой теперь идеал карьерного роста и успеха — нелегальная торговля овощами около метро и купленная тачка :mrgreen:
следующий шаг — сиги поштучно около школы, я когда учился, то у нас легенды ходили, что та бабка на сигаретах и жвачках купила внукам несколько квартир, а сама лишь прибедняется по старой традиции
ті кого цікавить результат заробляють як можуть

ті хто не це не здатен лише заздрісно рефлексують дивлячись на них і переказують один одному примітивні легенди)
kingkongovets
