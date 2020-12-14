|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:35
smdtranz написав:
вот такой теперь идеал карьерного роста и успеха — нелегальная торговля овощами около метро и купленная тачка
следующий шаг — сиги поштучно около школы, я когда учился, то у нас легенды ходили, что та бабка на сигаретах и жвачках купила внукам несколько квартир, а сама лишь прибедняется по старой традиции
На сємках в стаканчиках з товстим дном точно бабусі піднімались в кінці 80-початок 90-х.
Знаю такий випадок))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16924
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:35
2587715 написав: Faceless написав:
2587715 написав:[quote="5902433:kingkongovets"]цього точно на новий рейндж не вистачить)
Чому? За 1к на місяць в росстрочку на 5 років легко міг взяти
Там страховка ще 2-3 куо в рік буде, а розстрочку тільки з нею
Ну якщо 5-ку має, то півторушку за авто спокійно платити може[/quote]тільки якщо він повний дебіл)
а судячи з розповіді на дебіла він не схожий
півкиєва на таких «нових» рейнджах їздить бгг
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11959
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2742 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:01
kingkongovets написав:
півкиєва на таких «нових» рейнджах їздить бгг
Це ви себе заспокоюєте, що бітка взяли? В мене корєш теж бітка взяв, радів як дитя - на дорозі стукануло двигло і все - на тому доля автівки завершилася. Машину як і дівчину треба брати з салону
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 248
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:06
Hotab написав: smdtranz написав:
вот такой теперь идеал карьерного роста и успеха — нелегальная торговля овощами около метро и купленная тачка
следующий шаг — сиги поштучно около школы, я когда учился, то у нас легенды ходили, что та бабка на сигаретах и жвачках купила внукам несколько квартир, а сама лишь прибедняется по старой традиции
На сємках в стаканчиках з товстим дном точно бабусі піднімались в кінці 80-початок 90-х.
Знаю такий випадок))
ну это классическое прикрытие для торговли маком или самогонкой
так много кто поднялся
правда, что значит подняться? вопрос философский. заработать на недорогой ремонт дома или иномарку не первой свежести, оставшись при этом таким же недалеким человеком, который нифига в своей жизни кроме рож наркетов с района не видел?
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 690
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:14
2587715 написав:
Машину як і дівчину треба брати з салону
что подразумевается под салоном, из которого надо брать девушку?
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 690
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:15
smdtranz написав:
2587715 написав:
Машину як і дівчину треба брати з салону
что подразумевается под салоном, из которого надо брать девушку?
Мабуть той, де погодинно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36848
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8262 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:23
kingkongovets написав:
тут що, крім Бетона дійсно нема нікого хто розуміє що таке тікток та який в нього потенціал?
люди, злазьте вже з дерев, вам не соромно, що «тупий барига з 90х» вчить вас сучасному креативу?)
інста до речі вже вчорашній день, фб взагалі давно мертвий як рекламний майданчик
тікток рулить, при чому в будь якій галузі, інста наразі працює лише як прайс лист або рекламне портфоліо, генерує трафік онлі тт
користуйтесь, прокачуйте власну медійку, це наразі найцінніший соціальний капітал, дорожчий за будь яку освіту
і не кажіть потім що вас не попереджали, я про це вже не перший рік талдичу
Треба креативити.
Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструмент
Востаннє редагувалось Бетон
в Нед 26 жов, 2025 15:24, всього редагувалось 1 раз.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5609
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 449 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:24
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3683
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:26
Что это за жлобство?? Ездить на машине дороже квартиры? В самом дешевом жк киева, ставить корыто на открытом небе и плакать.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5609
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 449 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:30
2587715 написав: kingkongovets написав:
півкиєва на таких «нових» рейнджах їздить бгг
Це ви себе заспокоюєте, що бітка взяли? В мене корєш теж бітка взяв, радів як дитя - на дорозі стукануло двигло і все - на тому доля автівки завершилася. Машину як і дівчину треба брати з салону
я нікого не заспокоюю, я просто знаю життя і вмію в логіку
зи: і якщо вже мова про те пішла - тільки в пʼятницю отримав свого нового G580 one editon, ще досі відмічаю)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11959
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2742 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17273206
|
|
|1380
|6765862
|
|
|3
|79717
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|