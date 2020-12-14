RSS
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:34

  kingkongovets написав:[quote="_hunter"
Тысячи две-три у.е. 13ти летнему пацану 20 лет назад?
та які там 2-3 тисячи, починав мабуть з пари ящиків полуниці в травні, ти як дитя мале[/quote]
Даже при моих вводных - это 15ти-кратный рост. С двух ведер - это сколько? В сто раз - звучит еще более фантастически...
_hunter
 
Повідомлень: 10867
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:47

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Треба креативити.
Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструмент


в тебе до речі все норм виходить, просто треба провокувати, висувати якісь котраверсійні теоріі, допускати свідомі ляпи щоб люди приходили в каменти сратись і тебе виправлчти, пропонувати їм дискусію, теми ж в тебе мегаактуальні, просто каментять мало

наприклад покажи зроблену хату і запропонуй людям вгадати скільки на це пішло грошей та часу, спитай що ти зробив не так, як би зробили вони - і срач в каментах гарантований, а відос рве в топи

у мене естетичний ролик про позаторічну київську весняну повінь набрав 3+ ляма переглядів та тисячі каментів тільки через те, що там в одному кадрі був ворон, а в наступному церква - налетіли упороті парафіняни з болотного патріархату з прокльонами що ця повінь - то кара господня за те що їх монахів з Лаври вигнали і нас за це бох покарав, я їх давай на куях катати і як почався срач)
а на ранок дивлюсь - один лям переглядів за ніч)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11960
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2742 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:01

Мені часто здається, що тут пишуть не люди, а домашні хом,ячки, котики, мавпи і песики. Бігають по клавіатурі, набирають якісь нісенітниці.
"Гей ти, вулице! Потного м,яса безкрая, безлика ріка!"
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23294
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1780 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:03

  kingkongovets написав:
2587715 написав:
  kingkongovets написав:півкиєва на таких «нових» рейнджах їздить бгг
Це ви себе заспокоюєте, що бітка взяли? В мене корєш теж бітка взяв, радів як дитя - на дорозі стукануло двигло і все - на тому доля автівки завершилася. Машину як і дівчину треба брати з салону
я нікого не заспокоюю, я просто знаю життя і вмію в логіку

зи: і якщо вже мова про те пішла - тільки в пʼятницю отримав свого нового G580 one editon, ще досі відмічаю)

А чего не брабус? уж врать так врать :D
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 249
З нами з: 25.12.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:09

2587715

щас тебе как выдадут про зависть всем и каждому)
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 691
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Bolt написав:Свіжа реклама нерухомості в ЖК Варшавський:
https://www.facebook.com/share/r/17joXxgkf1/

Что это за жлобство?? Ездить на машине дороже квартиры? В самом дешевом жк киева, ставить корыто на открытом небе и плакать.
это не жлобство, вот это как раз и есть грамотная постанова вызвавшая мегахайп, у нее там потом еще несколько роликов следом про это же вышли

пожертвовала комплектом резины, зато ролик в топах)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11960
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2742 раз.
 
Профіль
 
1
