та які там 2-3 тисячи, починав мабуть з пари ящиків полуниці в травні, ти як дитя мале[/quote]
Даже при моих вводных - это 15ти-кратный рост. С двух ведер - это сколько? В сто раз - звучит еще более фантастически...
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:34
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:47
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в тебе до речі все норм виходить, просто треба провокувати, висувати якісь котраверсійні теоріі, допускати свідомі ляпи щоб люди приходили в каменти сратись і тебе виправлчти, пропонувати їм дискусію, теми ж в тебе мегаактуальні, просто каментять мало
наприклад покажи зроблену хату і запропонуй людям вгадати скільки на це пішло грошей та часу, спитай що ти зробив не так, як би зробили вони - і срач в каментах гарантований, а відос рве в топи
у мене естетичний ролик про позаторічну київську весняну повінь набрав 3+ ляма переглядів та тисячі каментів тільки через те, що там в одному кадрі був ворон, а в наступному церква - налетіли упороті парафіняни з болотного патріархату з прокльонами що ця повінь - то кара господня за те що їх монахів з Лаври вигнали і нас за це бох покарав, я їх давай на куях катати і як почався срач)
а на ранок дивлюсь - один лям переглядів за ніч)
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:01
Мені часто здається, що тут пишуть не люди, а домашні хом,ячки, котики, мавпи і песики. Бігають по клавіатурі, набирають якісь нісенітниці.
"Гей ти, вулице! Потного м,яса безкрая, безлика ріка!"
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:03
А чего не брабус? уж врать так врать
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
это не жлобство, вот это как раз и есть грамотная постанова вызвавшая мегахайп, у нее там потом еще несколько роликов следом про это же вышли
пожертвовала комплектом резины, зато ролик в топах)
