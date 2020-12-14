|
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:24
Свіжа реклама нерухомості в ЖК Варшавський:
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:26
Что это за жлобство?? Ездить на машине дороже квартиры? В самом дешевом жк киева, ставить корыто на открытом небе и плакать.
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:30
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я нікого не заспокоюю, я просто знаю життя і вмію в логіку
зи: і якщо вже мова про те пішла - тільки в пʼятницю отримав свого нового G580 one editon, ще досі відмічаю)
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:34
та які там 2-3 тисячи, починав мабуть з пари ящиків полуниці в травні, ти як дитя мале[/quote]
Даже при моих вводных - это 15ти-кратный рост. С двух ведер - это сколько? В сто раз - звучит еще более фантастически...
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:47
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в тебе до речі все норм виходить, просто треба провокувати, висувати якісь котраверсійні теоріі, допускати свідомі ляпи щоб люди приходили в каменти сратись і тебе виправлчти, пропонувати їм дискусію, теми ж в тебе мегаактуальні, просто каментять мало
наприклад покажи зроблену хату і запропонуй людям вгадати скільки на це пішло грошей та часу, спитай що ти зробив не так, як би зробили вони - і срач в каментах гарантований, а відос рве в топи
у мене естетичний ролик про позаторічну київську весняну повінь набрав 3+ ляма переглядів та тисячі каментів тільки через те, що там в одному кадрі був ворон, а в наступному церква - налетіли упороті парафіняни з болотного патріархату з прокльонами що ця повінь - то кара господня за те що їх монахів з Лаври вигнали і нас за це бох покарав, я їх давай на куях катати і як почався срач)
а на ранок дивлюсь - один лям переглядів за ніч)
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:03
А чего не брабус? уж врать так врать
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
это не жлобство, вот это как раз и есть грамотная постанова вызвавшая мегахайп, у нее там потом еще несколько роликов следом про это же вышли
пожертвовала комплектом резины, зато ролик в топах)
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А чего не брабус? уж врать так врать [/quote]тому що мені з головою вистачить і edition one)
та й електричний брабус - це смішно)
і то я так, до слова сказав, це ж ти про салони почав)
а шо - жабка реально піддавила?) не віриш?)
це тобі не «новий» рейндж з торгівлі овочами бггг)
єдине шо - пільги на електрички продлили, так би може я ще б почекав
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:22
kingkongovets
Ого!
Не чув.
Гарна новина.
Думав не встигаю , а тепер і не поспішаю 😅
