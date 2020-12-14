RSS
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 07:20

Frant

Він буде недобудом.


Там почергово здають (здавали) будинки. Те, що колись я дивився, здано і живуть люди. Може крайній будинок завис - хз. Давно там не був і не цікавився. Але заявляти що Нивки Парк , де величезний квартал заселено і живе - недобуд , ну такоє…
Hotab
 
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 10:11

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  Investor_K написав:жалкуєте, що втратили шанс стати Киянином?
Жити поруч з Чорнобилем на 51 широті та при постійних обстрілах з відключенням світла - таке собі задоволення.
Київ - найкраще місто в світі!

навіть попри товпи понаїхів та переселенців, які його не цінують, не розуміють і не вміють в ньому комфортно жити

я в квітні-травні 2023 лікувався в госпіталі і просто ходив знімав весняний Київ з розквітаючими каштанами і ще молодою зеленню і ліпив естетичні ролики

місто бомбили практично кожну ніч і воно було майже порожнє, без натовпів людей на тротуарах і заторів на дорогах

який же тоді Київ був прекрасний!

але знову понаприїздили понаїхи зі своїми постійно всім невдоволеними пиками і скаргами, позаселяли чоловійники на околицях та в прилеглих ірпенятниках, позабивали своїми корчами мости і дороги і знову почали розповідати як їм не подобається Київ і яке погане в ньому життя

то їдьте жити де краще!
задовбали
kingkongovets
Аватар користувача
 
