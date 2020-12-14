2587715 написав: Investor_K написав:
жалкуєте, що втратили шанс стати Киянином?
Жити поруч з Чорнобилем на 51 широті та при постійних обстрілах з відключенням світла - таке собі задоволення.
Київ - найкраще місто в світі!
навіть попри товпи понаїхів та переселенців, які його не цінують, не розуміють і не вміють в ньому комфортно жити
я в квітні-травні 2023 лікувався в госпіталі і просто ходив знімав весняний Київ з розквітаючими каштанами і ще молодою зеленню і ліпив естетичні ролики
місто бомбили практично кожну ніч і воно було майже порожнє, без натовпів людей на тротуарах і заторів на дорогах
який же тоді Київ був прекрасний!
але знову понаприїздили понаїхи зі своїми постійно всім невдоволеними пиками і скаргами, позаселяли чоловійники на околицях та в прилеглих ірпенятниках, позабивали своїми корчами мости і дороги і знову почали розповідати як їм не подобається Київ і яке погане в ньому життя
то їдьте жити де краще!
задовбали