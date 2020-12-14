Додано: Пон 27 жов, 2025 11:49

flyman написав: George Tuka



Пишуть, що це - Київська Дарниця.

Червона плитка - велодоріжка.

Не можу уявити собі ту кількість людей, які були залучені до цього зразку ідіотизму: від проектантів, до будівельників!

І не знайшлось того, який би сказав:

- Стоп! Що ж ми робимо?!

Я не прихильник суцільної «велосепедизації» та «пішохідизації» столиці, коли, заради задоволення потреб сотні громадян ігноруються потреби десятків тисяч киян.

Те, що ви бачите - квінтесенція всього цього анти-автомобільного ідіотизму, який охопив Київ останніми роками.

Замість того, аби шукати дієві рішення проблеми збільшення кількості авто в місті, міська влада з головою кинулась в «заборонізацію». Таке відчуття, що всі ці кульки-стовпчики-доріжки - один великий бізнес-проект.

велодорожки часто реально неудобно проложеныначиная от того, что неясно зачем их выкладывают плиткой, вместо нормального асфальтатак еще и при пересечении асфальтной велодорожки с примыкающими асфальтными дорогами и тд ОБЯЗАТЕЛЬНО зачем-то вкорячивают бордюр с каждой стороны, и езда по велодорожке превращается в скачку по этим бордюрам через каждые 10 метров.и вот эту рекламу на тротуарах и вообще на дорогах, билборды и прочее *г**** нужно срочно выкорчевать и переплавить, и навсегда забыть о них.но сама идея верная. давно пора заняться расчисткой и упорядочиванием тротуаров, чтоб проход по ним не был пересечением полосы препятствийа рассказчиков про «велосипедизацию и пешеходизацию» для якобы сотни киевлян отправлять жить в село, где под каждым забором можно бросать свой драндулет и нет пробок, кроме как из коров