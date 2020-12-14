RSS
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 16:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Набросал так набросал, кингкоговца на него нет
Прага точно не хуже Афин, а оптимальная влажность 40-60%
Согласиться можно только про 45 параллель. Но если выбирать между 40 и 50, я выберу последнюю
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 16:55

  fox767676 написав:Набросал так набросал, кингкоговца на него нет
Прага точно не хуже Афин, а оптимальная влажность 40-60%
Согласиться можно только про 45 параллель. Но если выбирать между 40 и 50, я выберу последнюю

И будешь видеть там солнце раз в неделю :D Прага зимой такое же промозглое дерьмо как и Киев
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  2587715 написав:И будешь видеть там солнце раз в неделю

каждому свое
если чернявенький, то можно и в тропики
у меня полеско-балтийский фенотип, Киев как самая северная точка ок, и Болгария с Хорватией как самые южные
т.е между 50 и 42 широтой
а кипр, например, только самая последняя неделя бархатного сезона когда летают чартеры и то сгораю
Как там жить круглодично , включая лето - хз.
Несколько лет был свидетелем ажиотажа пляжного сезона 30 сентября в Гидропарке
Это в Хорватии не всегда получается
Тут Киев намного лучше многих европейских городов
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  Faceless написав:
2587715 написав:Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер
Це не один датчик:)
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:14

  fox767676 написав:
  2587715 написав:И будешь видеть там солнце раз в неделю

каждому свое
если чернявенький, то можно и в тропики
у меня полеско-балтийский фенотип, Киев как самая северная точка ок, и Болгария с Хорватией как самые южные
т.е между 50 и 42 широтой
а кипр например только самая последняя неделя бархатного сезона когда летают чартеры и то сгораю
Как там жить круглодично , включая лето - хз.
несколько лет был свидетелем ажиотажа пляжного сезона 30 сентября в Гидропарке
это в Хорватии не всегда получается
Тут Киев намного лучше многих европейских городов

То если у тебя глаза раскосые - тогда да, а так мы все из Рима, Греции и Византии вышли - это наши исторические широты. Просто нас оттуда выгнали в свое время
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:16

  2587715 написав:
  Faceless написав:
  Бетон написав:В хрущовках, расположенных на рельефе в нижних отметках, сейчас, когда ещё нет отопления и не работает вентиляция, влажность в квартире 80%. После заноса стирки в квартиру, готовки до 90%.
Осушитель сбивает влажность до 70. Проветривание до 60%.
Есть квартиры, в которых арендодатель наклеивает поверх цветущих плесенью обоев новые.
Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер

Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:30

Бетон

Эта утка с силиконовыми губами


Там не силікон ))

У мене теж вологість тільки піднімаю зволожувачем . Сама не буває більше 60.
Я так зрозумів (3 тьфу) трохи стабілізували мережу?? І вимкнень нема, і напруга норм стала
Крайнє вимкнення на графіку Deye бачу ввечері 22-го
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  2587715 написав:То если у тебя глаза раскосые - тогда да, а так мы все из Рима, Греции и Византии вышли - это наши исторические широты. Просто нас оттуда выгнали в свое время


Это евреев из Византии выгнали
балтославяне как раз в припятском регионе как минимум 3500 лет живут
даже если они перед этим откуда-то с югов в доисторические времена вылезли, за тысячи лет произошли мутации фенотипа, которые обратно быстро на место не вернешь
Ирландцы тоже откуда-то с Болгарии на Изумрудный Остров прикочевали 3 тыс лет назад, а теперь такие приколы
Зображення
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  Бетон написав:В хрущовках, расположенных на рельефе в нижних отметках, сейчас, когда ещё нет отопления и не работает вентиляция, влажность в квартире 80%. После заноса стирки в квартиру, готовки до 90%.
Осушитель сбивает влажность до 70. Проветривание до 60%.
Есть квартиры, в которых арендодатель наклеивает поверх цветущих плесенью обоев новые.
Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
То ви квартиру дистанційно здаєте - тим більше не дивно, що великі простої
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:03

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  2587715 написав:
  Faceless написав:Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер

Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Мені тільки цікаво- це і по два лічильники на воду виходить?
