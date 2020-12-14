Додано: Пон 27 жов, 2025 19:43

fox767676 написав: То что на месте Киева, на Подоле были античные греко-римские фактории

я отлично знаю

покупали зерно и рабынь

но это все как ветром сдуло во время великого переселения народов

гунны а потом авары все вытоптали

и римляне тут больше не шастали

и фактически с 9 века Киев переоснован заново То что на месте Киева, на Подоле были античные греко-римские факториия отлично знаюпокупали зерно и рабыньно это все как ветром сдуло во время великого переселения народовгунны а потом авары все вытопталии римляне тут больше не шасталии фактически с 9 века Киев переоснован заново

Киеву как городу лет 500 от силы, как только Константинополь пал - так сюда и все и побежали. До падения Византии это была просто приграничная застава перед порогами, снабжение которой шло по Днепру с моря. А православными византийцы всегда были. Крестить они могли каких-то местных аборигенов максимум.Точно также как и Северную Европу заселили основательно тогда когда Рим пал. Потому и Москва позже Киева была построена - потому что севернее. А эти байки про Крещение Руси и прочие Монгольские нашествия можете оставить царям и советской власти, которым приходилось народу как-то объяснять почему мы живем в снегах и не имеем раскосых глаз.