RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12568125691257012571
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:58

Вот видите , мне хватило пару часов чтобы дать полностью троллю(скажем так) раскрыться
А Олег Валентинович двое суток своего драгоценного времени гремел :mrgreen:
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 27 жов, 2025 20:30, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4681
З нами з: 13.06.20
Подякував: 427 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Та не арабы, а копты какие то, египтяне с НЕвыпученными нособеньками.
Семиты тоже там, короче гебреи похожие на классика руцкой литературы Гарматкина.
А Константинополь реально "пал" когда Карадениз слился через треснувший Босфор.
Ну и море ушло с причерноморских чернозёмов(приазовских тоже).
"Кара-чёрным" там всё было от гниющих остатков чего то смытого севернее.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5467
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 20:01

  2587715 написав:Киеву как городу лет 500 от силы, как только Константинополь пал - так сюда и все и побежали.


Господа модераторы, просьба забанить этого номерного "любителя" истории

Это не по теме ветки и полное историческое враньё
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12422
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 20:02

  fox767676 написав:Вот видите , мне хватило пару часов чтобы дать полностью троллю(скажем так) раскрыться
А супертяж кинг-вьет-конговец лвое суток своего драгоценного времени гремел :mrgreen:

Потому что, этот номерной - твой питомец ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12422
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 20:28

  2587715 написав:Киеву как городу лет 500 от силы

Ооо, пішов н***р з укр.форуму, москальня.
won
 
Повідомлень: 131
З нами з: 15.05.24
Подякував: 274 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 20:31

  won написав:
  2587715 написав:Киеву как городу лет 500 от силы

Ооо, пішов н***р з укр.форуму, москальня.

Так москалям лет еще меньше, поскольку они севернее - туда византийцы позже дошли
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 279
З нами з: 25.12.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12568125691257012571
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17275709
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6770635
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 80041
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2679)
27.10.2025 19:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.