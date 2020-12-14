|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:12
2587715 написав: Faceless написав:
2587715 написав:Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер
Це не один датчик:)
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:16
2587715 написав: Faceless написав: Бетон написав:
В хрущовках, расположенных на рельефе в нижних отметках, сейчас, когда ещё нет отопления и не работает вентиляция, влажность в квартире 80%. После заноса стирки в квартиру, готовки до 90%.
Осушитель сбивает влажность до 70. Проветривание до 60%.
Есть квартиры, в которых арендодатель наклеивает поверх цветущих плесенью обоев новые.
Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер
Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:30
Бетон
Эта утка с силиконовыми губами
Там не силікон ))
У мене теж вологість тільки піднімаю зволожувачем . Сама не буває більше 60.
Я так зрозумів (3 тьфу) трохи стабілізували мережу?? І вимкнень нема, і напруга норм стала
Крайнє вимкнення на графіку Deye бачу ввечері 22-го
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:03
2587715 написав: Бетон написав:
В хрущовках, расположенных на рельефе в нижних отметках, сейчас, когда ещё нет отопления и не работает вентиляция, влажность в квартире 80%. После заноса стирки в квартиру, готовки до 90%.
Осушитель сбивает влажность до 70. Проветривание до 60%.
Есть квартиры, в которых арендодатель наклеивает поверх цветущих плесенью обоев новые.
Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
То ви квартиру дистанційно здаєте - тим більше не дивно, що великі простої
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:03
Бетон написав: 2587715 написав: Faceless написав:
Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер
Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Мені тільки цікаво- це і по два лічильники на воду виходить?
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:22
Faceless написав:
Бетон написав:Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Мені тільки цікаво- це і по два лічильники на воду виходить?
Саме так ...
Faceless написав: Бетон написав: Faceless написав:
Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер
Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Мені тільки цікаво- це і по два лічильники на воду виходить?
Стояки канальи, а ввод воды один и тройниками в полу расходится на кухню и с.у
Додано: Вів 28 жов, 2025 08:57
Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь
другой мир
