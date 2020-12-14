RSS
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  Faceless написав:
2587715 написав:Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер
Це не один датчик:)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36858
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:16

  2587715 написав:
  Faceless написав:
  Бетон написав:В хрущовках, расположенных на рельефе в нижних отметках, сейчас, когда ещё нет отопления и не работает вентиляция, влажность в квартире 80%. После заноса стирки в квартиру, готовки до 90%.
Осушитель сбивает влажность до 70. Проветривание до 60%.
Есть квартиры, в которых арендодатель наклеивает поверх цветущих плесенью обоев новые.
Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер

Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5623
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:30

Бетон

Эта утка с силиконовыми губами


Там не силікон ))

У мене теж вологість тільки піднімаю зволожувачем . Сама не буває більше 60.
Я так зрозумів (3 тьфу) трохи стабілізували мережу?? І вимкнень нема, і напруга норм стала
Крайнє вимкнення на графіку Deye бачу ввечері 22-го
Hotab
 
Повідомлень: 16947
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2525 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  Бетон написав:В хрущовках, расположенных на рельефе в нижних отметках, сейчас, когда ещё нет отопления и не работает вентиляция, влажность в квартире 80%. После заноса стирки в квартиру, готовки до 90%.
Осушитель сбивает влажность до 70. Проветривание до 60%.
Есть квартиры, в которых арендодатель наклеивает поверх цветущих плесенью обоев новые.
Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
То ви квартиру дистанційно здаєте - тим більше не дивно, що великі простої
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36858
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:03

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  2587715 написав:
  Faceless написав:Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер

Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Мені тільки цікаво- це і по два лічильники на воду виходить?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36858
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:22

  Faceless написав:
Бетон написав:Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Мені тільки цікаво- це і по два лічильники на воду виходить?


Саме так ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12416
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:35

  Faceless написав:
Бетон написав:
  Faceless написав:Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер
Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Мені тільки цікаво- це і по два лічильники на воду виходить?

Стояки канальи, а ввод воды один и тройниками в полу расходится на кухню и с.у
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5623
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 08:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь

другой мир
Олежан
 
Повідомлень: 1429
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 09:24

  Олежан написав:Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь

другой мир


Во Львове обработано 100% протоколов: порох получил 70%, зелёный получил 30% поддержки


Они молодчики, заслужили

Львовяне - поживите за нас
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5623
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:10

  Бетон написав:
  Олежан написав:Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь

другой мир


Во Львове обработано 100% протоколов: порох получил 70%, зелёный получил 30% поддержки


Они молодчики, заслужили

Львовяне - поживите за нас


Львовяне проголосовали за чела, закрепившего односторонние обязательства перед НАТО в конституции, потому что спинным мозгом чувствовали, что в случае чего их бомбить будут последними в силу географического положения
Какая-то примитивно-эгоистическая логика у низ была
А вот у понаезавших глупых днепролжидовскиъ нуворишей ее нет, и быть не могло
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4677
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
