smdtranz написав: тем более, что если разобраться, подавляющее большинство айтишников не являются ни инженерами, ни просто мыслящими людьми, а фактически являются обычными ПТУшниками после курсов и без нормального образования

А судьи кто ? ))Что вобще за разжигание социальной розни на профессиональной почве? Стигматизация целых профессий.Вот так вот огульно обобщать это не от большого ума.Я, например, тоже не в восторге и от ит- и от "классических" инженеров.Но не кричу же, что подавляющее большинство теплотехников и строителей - бездумные птушники.Признайте честно - ОБЩИЙ уровень ВСЕГО населения упал катастрофически за последние 30 лет. Сравните хотя бы политиков, кандидатов президенты 1991 и 2019. И "правильные" украинские инженеры в лучшем случае топчутся на месте, когда их азиатские коллеги сделали много шагов вперед.А айтишники чуть лучше средней массы - они хотя бы смогли взять бразды cудьбы в собственные и руки и насколько это возможно абстрагироваться от украинского бедлама, а не ждать пока баба парасючка с голобородько здобудут им зарплаты как в Европе.Даже средний айтишник с несколькими годами опыта имеет навыки английского, управления, переговоров и дипломатии лучше той шпаны которую такие "классические" инженеры сделали властью.Я не говорю про менеджмент, там вообще уровень может быть чрезвычайно высок.Да, политически могут хромать, и страдать теми же заблуждениями что и большинство страны. Но в итоге заплатят меньшую цену т.к. легче перестраиваются, более адаптивны в силу специфики профессии.То, что там какой-то дурачок не будучи менеджером полез в глобальный Альфа-Город, что на уровень выше Киева, ну то его проблемы. Он бы еще в Монако поехал или Лондон покорять.И в норвежскую тайгу нормальныйи айтишники тоже не поедет, даже если будет родственник нуждающийся в социальной помощи. Большинство айтишников много раз были за границей, знают про кост оф ливин, ворклайфбеленс и т.д., и более-менее грамотно подбирают локации.Угроза украинским айтишникам не столько от ИИ, а от Индии, но и ее бы не было, если бы им дали хотя бы равные условия рекреации- возможность нормально высыпаться дома и ездить в отпуск на море. Вот этот прискорбный опыт они точно не забудут когда придет время принимать решение