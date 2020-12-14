Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
smdtranz написав:99% тех, кто называет себя айтишниками, либо закончили какие-то курсы
Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів
чому казки? мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі
Ну це початківець, і така сама картина буде у початківця хоч з ВО, хоч без. І якщо вже кілька років пройшло, скоріше за все, він попав на хвилі бурхливого росту років 4-5 тому. Щодо "всі такі" можливо в конкретно його бульбашці, але не загалом.
Зараз навіть хороші курси в кілька місяців і вартістю в пару тисяч доларів не те що не гарантують, а навіть не створюють високі шанси попасти в галузь, яка в глибокій кризі з 23 року і вимоги виросли колосально.
давайте правильно розставимо акценти - для роботи в ІТ вища освіта не обов'язкова, все одно цьому напевне ніде не вчать. але рівень тих, хто може працювати на 2 куо й вище - вони можуть без проблем отримати вищу освіту - але не вважають за потрібне.
але з цього не випливає що будь-хто зможе заробляти в ІТ - все одно потрібен досить високий рівень, та й англійська бажано. та й все одно більшість вищу освіту отримує - бо потім знадобиться
Ну, чого ніде не вчать - вчать. Але так, формально не обовʼязкова в більшості випадків, хоча є навіть частина людей, хто отримує другу вищу, профільну. Але надзвичайно багато кого працює там і з непрофільною ВО. Важливим залишається, скажімо так, загальний кругозір і певні специфічні, часто не технічні знання, які стають в нагоді при роботі з певними галузями.