Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 23:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:
  smdtranz написав:99% тех, кто называет себя айтишниками, либо закончили какие-то курсы

Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів


чому казки?
мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі
Ну це початківець, і така сама картина буде у початківця хоч з ВО, хоч без. І якщо вже кілька років пройшло, скоріше за все, він попав на хвилі бурхливого росту років 4-5 тому. Щодо "всі такі" можливо в конкретно його бульбашці, але не загалом.

Зараз навіть хороші курси в кілька місяців і вартістю в пару тисяч доларів не те що не гарантують, а навіть не створюють високі шанси попасти в галузь, яка в глибокій кризі з 23 року і вимоги виросли колосально.
Faceless
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 23:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Shaman написав:
  kingkongovets написав:
Faceless написав:Це повнісінька чухня. Є ж навіть статистика щодо наявності ВО, та й в принципі не можна зайти в галузь просто "закінчивши якісь курси", це казки з реклами таких курсів

чому казки?
мій племінник як живий приклад - провчився один курс в кпі і кинув, вже декілька років працює, точну назву позиціі не знаю, але зп 2,8К€ і каже що там майже всі такі

давайте правильно розставимо акценти - для роботи в ІТ вища освіта не обов'язкова, все одно цьому напевне ніде не вчать. але рівень тих, хто може працювати на 2 куо й вище - вони можуть без проблем отримати вищу освіту - але не вважають за потрібне.

але з цього не випливає що будь-хто зможе заробляти в ІТ - все одно потрібен досить високий рівень, та й англійська бажано. та й все одно більшість вищу освіту отримує - бо потім знадобиться ;)

Ну, чого ніде не вчать - вчать. Але так, формально не обовʼязкова в більшості випадків, хоча є навіть частина людей, хто отримує другу вищу, профільну.
Але надзвичайно багато кого працює там і з непрофільною ВО. Важливим залишається, скажімо так, загальний кругозір і певні специфічні, часто не технічні знання, які стають в нагоді при роботі з певними галузями.
Faceless
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 23:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Delmar - самый смешной дом с автономным отоплением))
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 00:20

  Бетон написав:Delmar - самый смешной дом с автономным отоплением))


Бетон, теперь только ты тут про недвижимость пишешь.
Смотри, как бы за флуд не забанили.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 06:54

  Бетон написав:Delmar - самый смешной дом с автономным отоплением))

Яка назва ЖК?
Дельмар, це тор.ова марка забудовника з Дніпра
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 10:36

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Delmar - самый смешной дом с автономным отоплением))

Яка назва ЖК?
Дельмар, це тор.ова марка забудовника з Дніпра

ЖК Delmar https://share.google/hy7NqtE1I1tzT45eT
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 10:52

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Delmar - самый смешной дом с автономным отоплением))

Яка назва ЖК?
Дельмар, це тор.ова марка забудовника з Дніпра

ЖК Delmar https://share.google/hy7NqtE1I1tzT45eT

Боже, Дельмар будуэ на Печерську :( ...
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:22

Ось перспективи київського і українського ринку нерухомості..
До нерухомості це має найближче відношення

"Від одного рішення кабінету міністрів демографічні втрати України всього за два місяці досягли бойових втрат за три роки війни.

У цієї, як й у багатьох інших наших проблем, є імена та прізвища".

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... wo-months/

Ккц, ты не хочешь пожаловаться в соответствующие органы на этих товарижчей из Кабмина?
Явные украинофобы делают такие делишки :cry:
Frant
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

не будує Дельмар на Печерську
kingkongovets
