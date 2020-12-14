|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 30 жов, 2025 14:02
smdtranz написав:kingkongovets
айтишникам повезло, что могут работать дистанционно, и за них конкурируют западные работодатели.
а так внезапно оказывается, что клепание глюкавых приложений и дурацких игрух не сверхважная для общества деятельность, где-то на уровне водителя фуры или хорошего электрика и оплачивается она наравне с этими профессиями.
но у этого всего есть и другая сторона — на подходе 2.5 млрд конкурентов из Юго-восточной Азии и Африки. ведь можно не только на западные рынки работать, но и на восточных рынках труда
в тех регионах народ стремительно обучается, получает образование, в Индии вообще английский все знают, короче сплошная выгода.
этот процесс давно происходит в сфере гражданского флота, индусы, филиппинцы, индонезийцы массово заполняют рынок и соотв доходы там приближаются к обычной работе в варшавском ресторане официантом
тем более, что если разобраться, подавляющее большинство айтишников не являются ни инженерами, ни просто мыслящими людьми, а фактически являются обычными ПТУшниками после курсов и без нормального образования
тільки це не для українських айтішників проблема.
Забув ще нажахати що ШІ прийде - роботу забере.
Чогось успішні мільйонери КРЖН переживають за українських айтішників, що аж в непрофільній темі зачинають флуд.
flyman
Повідомлень: 41336
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2867 раз.
1
3
Додано: Чет 30 жов, 2025 14:13
kingkongovets написав:
в навздогін обговорюваної нещодавно теми, здивована рефлексія українського айтішника щодо прибутків колег в західній Європі
про те що в штатах донедавна звичайні компанійські тракери заробляли більше айтівців я тут писав вже давно
а майстри манікюру так і продовжують заробляти більше
Це якийсь Бігор2
flyman
Повідомлень: 41336
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2867 раз.
1
3
Додано: Чет 30 жов, 2025 14:19
Айтішники Західної Європи якщо і працюють в бодішопах то в якості менеджерів вищих ланок. Інші працюють в місцевому бізнесі "для своїх", і все в них більш-менш добре, з сантехніками та таксистами конкукурувати не треба
Не постіть більше скрін цього бидлокодера
fox767676
Повідомлень: 4685
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 200 раз.
Додано: Чет 30 жов, 2025 15:02
fox767676 написав:
Айтішники Західної Європи якщо і працюють в бодішопах то в якості менеджерів вищих ланок. Інші працюють в місцевому бізнесі "для своїх", і все в них більш-менш добре, з сантехніками та таксистами конкукурувати не треба
Не постіть більше скрін цього бидлокодера
а як щодо охоронців у супермаркетах?
Investor_K
Повідомлень: 10900
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Зараз переглядають цей форум: Бетон
, akurt
, Investor_K
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
