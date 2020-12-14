Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:ввести термін рівеня печерскості, так званий рівень справжності
до речі життя на «справжньому» Печерську не є дуже комфортним, кажу як людина, яка з дитинства мріяла там жити і реалізовала свою мрію в декількох місцях і в декількох місцях там працювала, маючи там офіси
не дуже там зручно, приблизно так само як і в місті Ярослава на Старокиївській горі
Бетон написав:ввести термін рівеня печерскості, так званий рівень справжності
до речі життя на «справжньому» Печерську не є дуже комфортним, кажу як людина, яка з дитинства мріяла там жити і реалізовала свою мрію в декількох місцях і в декількох місцях там працювала, маючи там офіси
не дуже там зручно, приблизно так само як і в місті Ярослава на Старокиївській горі
Нова забудова і синя гілка рулять
Спорить с Вами как з киянином не имею права, но вийдя со станции Арсенальная и пройдя 300 метров до консульства(кияни знають яко,о), я понял шо я би тут жив , потом парк и ещё больше захотелось, нажаль не поталанило