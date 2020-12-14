RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 19:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
pesikot написав:Ще - це район навколо метро "Печерська", бо це похідна назва станції метро від назви району


на місці Печерської площі ще до 1958го була зд станція Печерськ-товарний для обслуговування заводу Арсенал

Печерськ - це все що навколо площі Слави між Дніпром та ЛУ від Кріпосного до Старонаводницької

а ЛУ22 это еще Печерск или уже ипеня?)
це Наводничі

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%87%D1%96
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11966
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2744 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 20:03

  Faceless написав:
Бетон написав: хоть и формально находится в соотв.районе

А Венік - це Подол :mrgreen:

Ха ха.
Це краща аналогія того, що пояснює ККЦ
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5643
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 20:09

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
на місці Печерської площі ще до 1958го була зд станція Печерськ-товарний для обслуговування заводу Арсенал

Печерськ - це все що навколо площі Слави між Дніпром та ЛУ від Кріпосного до Старонаводницької

а ЛУ22 это еще Печерск или уже ипеня?)
це Наводничі

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%87%D1%96

а ЛУ17 проходит под настоящий Печерск?
у меня там тоже квартирка есть)
Прохожий
 
Повідомлень: 14187
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 21:15

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
Прохожий написав:[quote="5904206:kingkongovets"]

на місці Печерської площі ще до 1958го була зд станція Печерськ-товарний для обслуговування заводу Арсенал

Печерськ - це все що навколо площі Слави між Дніпром та ЛУ від Кріпосного до Старонаводницької

а ЛУ22 это еще Печерск или уже ипеня?)
це Наводничі

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%87%D1%96

а ЛУ17 проходит под настоящий Печерск?
у меня там тоже квартирка есть)[/quote]тру ориджінал)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11966
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2744 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 23:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ввести термін рівеня печерскості, так званий рівень справжності
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5643
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
