Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лис, 2025 09:40
Vadim_
нажаль не поталанило
Питання лише в фарті?
Hotab
Додано: Нед 02 лис, 2025 09:52
alkasander написав: Бетон написав:
Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм
ведете ТТ про ремонти? поділитесь?
не надейтесь ,
Vadim_
Додано: Нед 02 лис, 2025 11:12
Vadim_ написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:ввести термін рівеня печерскості, так званий рівень справжності
до речі життя на «справжньому» Печерську не є дуже комфортним, кажу як людина, яка з дитинства мріяла там жити і реалізовала свою мрію в декількох місцях і в декількох місцях там працювала, маючи там офіси
не дуже там зручно, приблизно так само як і в місті Ярослава на Старокиївській горі
Нова забудова і синя гілка рулять
Спорить с Вами как з киянином не имею права, но вийдя со станции Арсенальная и пройдя 300 метров до консульства(кияни знають яко,о),
я понял шо я би тут жив , потом парк и ещё больше захотелось, нажаль не поталанило
ви би жили, а я якраз там вже пожив, до того ж в декількох локаціях і мав там офіси підприємств, я ж казав, для мене в молодості саме Печерськ і Липки були в найвищому приорітеті, але пожив і попрацював там деякий час я зробив для себе певні висновки, тим паче маю всі можливості порівняти
Печерськ і Липки по факту є урядовим центром з усіма витікаючими
а діловий центр Києва зараз це Нова Забудова між площами Українських Героїв і Либідською з умовним центром на Троїцькій площі
kingkongovets
Додано: Нед 02 лис, 2025 12:10
alkasander написав: Бетон написав:
Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм
ведете ТТ про ремонти? поділитесь?
Ой не надо)
Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка
Бетон
Додано: Нед 02 лис, 2025 16:45
Бетон написав: alkasander написав: Бетон написав:
Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм
ведете ТТ про ремонти? поділитесь?
Ой не надо)
Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка
А мені Оболонські Липки. Більш детально у моій авторській гілці
Investor_K
Додано: Нед 02 лис, 2025 17:47
Hotab написав:Vadim_
нажаль не поталанило
Питання лише в фарті?
Ще перед тим включити розум, якщо є , потім нажати кнопку "пажаловаться "
Vadim_
Додано: Нед 02 лис, 2025 17:49
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
нажаль не поталанило
Питання лише в фарті?
Ще перед тим включити розум, якщо є , потім нажати кнопку "пажаловаться "
Продовжуєш сьорбати?
Дивись бо на Хеловін станеш білкою.
Hotab
Додано: Нед 02 лис, 2025 17:56
Hotab написав:Vadim_
нажаль не поталанило
Питання лише в фарті?
Фарт це все
*** ,де наші спецйіалістм, з пейсами...
Vadim_
