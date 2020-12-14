Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бетон написав:ввести термін рівеня печерскості, так званий рівень справжності
до речі життя на «справжньому» Печерську не є дуже комфортним, кажу як людина, яка з дитинства мріяла там жити і реалізовала свою мрію в декількох місцях і в декількох місцях там працювала, маючи там офіси
не дуже там зручно, приблизно так само як і в місті Ярослава на Старокиївській горі
Нова забудова і синя гілка рулять
Спорить с Вами как з киянином не имею права, но вийдя со станции Арсенальная и пройдя 300 метров до консульства(кияни знають яко,о), я понял шо я би тут жив , потом парк и ещё больше захотелось, нажаль не поталанило
ви би жили, а я якраз там вже пожив, до того ж в декількох локаціях і мав там офіси підприємств, я ж казав, для мене в молодості саме Печерськ і Липки були в найвищому приорітеті, але пожив і попрацював там деякий час я зробив для себе певні висновки, тим паче маю всі можливості порівняти
Печерськ і Липки по факту є урядовим центром з усіма витікаючими
а діловий центр Києва зараз це Нова Забудова між площами Українських Героїв і Либідською з умовним центром на Троїцькій площі
kingkongovets написав:в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу
прожив в такому будинку в Ірпені 5 років і зрозумів що це явно не моє
+
лет 10 назад отговорил своего хорошего знакомого от покупки подобного, он уже готов был давать зададок за дом, ну а речь о сумме вы поднимаете) после длительной беседы за вискарём убедил не делать глупость а снять подобный дом в аренду на годик пожить на пробу, ну результат вы понимаете) до сих пор благодарит)))
Бетон написав:[quote="5904294:alkasander"][quote="5902474:Бетон"]Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава. Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто. Це дійсно потужний інструм
ведете ТТ про ремонти? поділитесь?
Ой не надо)
Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка
так шо мрії - то таке як хотєлки продаваноа[/quote]А якщо не секрет - які ключові речі, що розчарували? Занадто самотньо? Далеко до благ цивілізації?[/quote]і самотньо, і далеко, і не вистачає краєвида з перспективою, і шалена кількість додаткових проблем, і відсутність бажання кожень день жарити мʼясо і бухати з друзями дома і те де
+
Перед ирпенём я построил небольшой домик в районе голубых озер в районе канадки. Порубал дрова пару раз. Пожарил что-то. Повалялся с ковидом. Продал в 22 осенью + 20куе к тому, что вложил. Не моё это, скучно