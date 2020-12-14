Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бетон написав:Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава. Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто. Це дійсно потужний інструм
ведете ТТ про ремонти? поділитесь?
Ой не надо)
Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка
прогулялся по пейзажке. и шо могу сказать, туда кудой-то просочились драндулетчики, теперь там парковка и ездят туда сюда в поисках выезда. иногда на аварийке (что это значит? типа извините, очень надо?) так мы можем потерять локацию
еще раз порадовался за то, что успели до появления активистов превратить мусорку в уютный райончик под условным названием «воздвиженка»