Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава. Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто. Це дійсно потужний інструм
ведете ТТ про ремонти? поділитесь?
Ой не надо)
Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка
прогулялся по пейзажке. и шо могу сказать, туда кудой-то просочились драндулетчики, теперь там парковка и ездят туда сюда в поисках выезда. иногда на аварийке (что это значит? типа извините, очень надо?) так мы можем потерять локацию
еще раз порадовался за то, что успели до появления активистов превратить мусорку в уютный райончик под условным названием «воздвиженка»
striped написав:А кто знает что это за недострой возле велотрека? Я глянул - очень приличное как по нынешним временам исполнение. Сколько денег в нем похоронили "инвесторы" - инетересно почем там метр был.
Это крымская сепарская консоль.Кинули инвесторов в 2009
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 04 лис, 2025 09:42, всього редагувалось 1 раз.
"30 settembre 2016 · В Киеве владельцы квартир довели до жилого состоянии недострой по ул. Богдана Хмельницкого, 58а, который был оставлен застройщиком – компанией "Консоль". ---- Дом стоял недостроенный с 2008 года."
"30 settembre 2016 · В Киеве владельцы квартир довели до жилого состоянии недострой по ул. Богдана Хмельницкого, 58а, который был оставлен застройщиком – компанией "Консоль". ---- Дом стоял недостроенный с 2008 года."
Ккц, ты не хочешь пожаловаться в соответствующие органы на этих товарижчей из Кабмина? Людишки на высших должностях самостийной территории - легко и открыто работают на Россию.
Ну так цивілізовано виїхали через КПА, а так би виходили через Карпати до Румунії, чи болотами до Білорусі.
Ну. Радоваться нужно за ребят. Поживут в нормальных странах. Что им тут делать
Не ребята а моб.ресурс и квартальная "поставка"(100000 примерно) Как и мы с тобой, Франтом, в перспективе "Болтом" с $-чиком, и остальными пишущими здесь(кроме двух дам любящих поесть равиоли на Тибре и ветерана-квадробера)