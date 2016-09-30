RSS
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 10:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Все равно непонятно до конца. Прямо на велотрек смотрит и охватывает его Фундуклеевский - 58-А. А левее его - полностью мертвая коробка свечки - это тоже он?
Хостинг что-то не очень работает, потому вот ссылка на фото - https://bigkyiv.com.ua/_next/image/?url ... =1200&q=75
striped
 
Повідомлень: 1769
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3635 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 10:45

Не плутай свою шерсть…

барабашов

Как и мы с тобой


Це так мило коли Барабашов з усіма можливими довідками непридатності, вільно виіздний , пише призовному і невиіздному Бетону «як і ми з тобою» :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 17029
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 10:49

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу

прожив в такому будинку в Ірпені 5 років і зрозумів що це явно не моє

+

лет 10 назад отговорил своего хорошего знакомого от покупки подобного, он уже готов был давать зададок за дом, ну а речь о сумме вы поднимаете)
после длительной беседы за вискарём убедил не делать глупость а снять подобный дом в аренду на годик пожить на пробу, ну результат вы понимаете)
до сих пор благодарит)))

Каждому своё , мы семьёй живём в частном доме построенном с 0 в ближнем пригороде более 10 лет, радіємо шо Бог дав , ніразу не пожалкували, трошки города невеличький сад і все що вирощуємо на смак не йде нів'яке порівняння з магазинами і базарями але , є один ньюанс або самі ,як ми , багато працюємо на городі у садку і доглядаємо за газонами та квітами або маємо багато грошей і усе це роблять садівник з прибиральницею
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4036
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 11:04

  striped написав:Бетон

"30 settembre 2016 ·
В Киеве владельцы квартир довели до жилого состоянии недострой по ул. Богдана Хмельницкого, 58а, который был оставлен застройщиком – компанией "Консоль".
----
Дом стоял недостроенный с 2008 года."

Это прекрасно!
Сколько денег и нервов надо, чтобы довести до ума все эти сотни 25-этажных недостроев по всему Киеву? А ведь у этих проблем, этих проепов - есть свои имена и фамилии! :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23289
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1780 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Форуми Finance.ua


Finance.ua


