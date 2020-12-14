RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
  #
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 10:49

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу

прожив в такому будинку в Ірпені 5 років і зрозумів що це явно не моє

+

лет 10 назад отговорил своего хорошего знакомого от покупки подобного, он уже готов был давать зададок за дом, ну а речь о сумме вы поднимаете)
после длительной беседы за вискарём убедил не делать глупость а снять подобный дом в аренду на годик пожить на пробу, ну результат вы понимаете)
до сих пор благодарит)))

Каждому своё , мы семьёй живём в частном доме построенном с 0 в ближнем пригороде более 10 лет, радіємо шо Бог дав , ніразу не пожалкували, трошки города невеличький сад і все що вирощуємо на смак не йде нів'яке порівняння з магазинами і базарями але , є один ньюанс або самі ,як ми , багато працюємо на городі у садку і доглядаємо за газонами та квітами або маємо багато грошей і усе це роблять садівник з прибиральницею
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 11:53

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:Каждому своё , мы семьёй живём в частном доме построенном с 0 в ближнем пригороде более 10 лет, радіємо шо Бог дав , ніразу не пожалкували, трошки города невеличький сад і все що вирощуємо на смак не йде нів'яке порівняння з магазинами і базарями але , є один ньюанс або самі ,як ми , багато працюємо на городі у садку і доглядаємо за газонами та квітами або маємо багато грошей і усе це роблять садівник з прибиральницею
так для вього цього існує дача, в мене наприклад вона в Старих Петрівцях, трохи далі за яниковським Межигірʼям, 33 км від дому через Труханів на вєліку - за годину доїзжаю - але навіщо там жити цілий рік?

в мого друга, до речі, такий же за розміром участок в Лісниках, тільки будувалсь все на 10+ років пізніше, за набагато більший бюджет і з розрахуннои на зʼізди в гості великої родини - кожен раз як буває в мене цмакає язиком озираючись навколо і визнає що в себе наробив помилок, каже що одній людині треба набагато менше і я з ним цілком згодний
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 12:08

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:
  Прохожий написав:
лет 10 назад отговорил своего хорошего знакомого от покупки подобного, он уже готов был давать зададок за дом, ну а речь о сумме вы поднимаете)
после длительной беседы за вискарём убедил не делать глупость а снять подобный дом в аренду на годик пожить на пробу, ну результат вы понимаете)
до сих пор благодарит)))

Каждому своё , мы семьёй живём в частном доме построенном с 0 в ближнем пригороде более 10 лет, радіємо шо Бог дав , ніразу не пожалкували, трошки города невеличький сад і все що вирощуємо на смак не йде нів'яке порівняння з магазинами і базарями але , є один ньюанс або самі ,як ми , багато працюємо на городі у садку і доглядаємо за газонами та квітами або маємо багато грошей і усе це роблять садівник з прибиральницею
так для вього цього існує дача, в мене наприклад вона в Старих Петрівцях, трохи далі за яниковським Межигірʼям, 33 км від дому через Труханів на вєліку - за час доїзжаю - але навіщо там жити цілий рік?

Мені 5-10 хв.на машині до межі міста. Будинок на пагорбі , краєвид з другого поверха на 10 км. навкруги. А для чого жити у багатоквартирній шпаківні, які переваги? Я у такій прожив багато років і як писав вище ніразу не жалкую що переїхав у приватний будинок за містом.
п.с. самий маленький за площею на районе.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 12:47

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:Мені 5-10 хв.на машині до межі міста. Будинок на пагорбі , краєвид з другого поверха на 10 км. навкруги. А для чого жити у багатоквартирній шпаківні, які переваги? Я у такій прожив багато років і як писав вище ніразу не жалкую що переїхав у приватний будинок за містом.
п.с. самий маленький за площею на районе.
так до межі міста мені теж приблизно стільки ж, що до площі Шевченко, що до Оболоні, але я живу в центрі

до того ж будинок стоіть над Київським водосховищем на пагорбі, видос тут взагалі приголомшливий і саме його мені так не вистачало в Ірпені

а життя в центрі міста і в селі де «все своє» і постійно дупа в милі - це абсолютно різні речі і хоча прихильники є у обох, але я щось не чув, щоб хтось маючи нормальну квартиру в центрі постійно жив в селі і порпався на городі

це якраз про бюджет і економію, а не про комфорт

зи: до речі моя «шпаківня» в місті двоповерхова і ледь не вдвічі більша за площею (що особисто я вважаю її головним недоліком) ніж дача, яку будував ще батько на початку 00х і зайвими понтами і гігантізмом він ніколи не страждав
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 13:51

  Hotab написав:барабашов

Как и мы с тобой


Це так мило коли Барабашов з усіма можливими довідками непридатності, вільно виіздний , пише призовному і невиіздному Бетону «як і ми з тобою» :lol:

Сытый голодному не товарищ))
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 13:52

  kingkongovets написав:так до межі міста мені теж приблизно стільки ж, що до площі Шевченко, що до Оболоні, але я живу в центрі
до того ж будинок стоіть над Київським водосховищем на пагорбі, видос тут взагалі приголомшливий і саме його мені так не вистачало в Ірпені

Дача у Вишгороді чі Ви живете там , не можу зрозуміти де "шпаківня" і де дача?
  kingkongovets написав:а життя в центрі міста і в селі де «все своє» і постійно дупа в милі - це абсолютно різні речі і хоча прихильники є у обох, але я щось не чув, щоб хтось маючи нормальну квартиру в центрі постійно жив в селі і порпався в огороді
це якраз про бюджет і економію, а не про комфорт

"Села" бувают різні .Зараз роблю ремонт дитині у центрі в одному із самих инстаграмних новобуд міста , не те , душа тягне до землі. Дупи не у милі,(усього 7 с.) поратись на городі і на газоні то є задоволення , а як приємно їсти власноручь вирощені помідори, персики, виноград...,(одні платять гроші і ходять у фітнесцентри а я пів години покопаю грядку) звісно що краще лечь на диван...) :)
  kingkongovets написав:зи: до речі моя «шпаківня» в місті двоповерхова ледь не вдвічі більша за площею (що особисто я вважаю її головним недоліком) ніж дача, яку будував ще батько, на початку 00х і зайвими понтами і гігантізмом він ніколи не страждав

У нашому місті двоповерхові будівлі у межах міста або 1850+ які майже усі розвалені або 1945+ які будували військово полонені німці
Перші у центрі , другі у промзоні
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:"Села" бувают різні .Зараз роблю ремонт дитині у центрі в одному із самих инстаграмних новобуд міста , не те , душа тягне до землі. Дупи не у милі,(усього 7 с.) поратись на городі і на газоні то є задоволення , а як приємно їсти власноручь вирощені помідори, персики, виноград...,(одні платять гроші і ходять у фітнесцентри а я пів години покопаю грядку) звісно що краще лечь на диван...) :)
  kingkongovets написав:зи: до речі моя «шпаківня» в місті двоповерхова ледь не вдвічі більша за площею (що особисто я вважаю її головним недоліком) ніж дача, яку будував ще батько, на початку 00х і зайвими понтами і гігантізмом він ніколи не страждав

У нашому місті двоповерхові будівлі у межах міста або 1850+ які майже усі розвалені або 1945+ які будували військово полонені німці
Перші у центрі , другі у промзоні
я з дитинства кожне літо батрачив на тій дачі (12 соток) під командуванням діда, казки про «півгодини покопаю грядку» розповідайте комусь іншому

«шпаківня» в дореволюційному будинку, дача в Старих Петрівцях за Вишгородом, це звичайно не Козин і не Конча Заспа, але ще те заміжне «село» з шикарними дорогами і інфраструктурою, але яка б вона там не була, без машини пішим як в місті ти нічого там не зробиш, фізичну активність дуже ціную і полюбляю, але у вигляді велопокатеньок, багатокилометрових піших прогулянок та басейну, а не стоячи дупою догори на городі
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 16:21

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:"Села" бувают різні .Зараз роблю ремонт дитині у центрі в одному із самих инстаграмних новобуд міста , не те , душа тягне до землі. Дупи не у милі,(усього 7 с.) поратись на городі і на газоні то є задоволення , а як приємно їсти власноручь вирощені помідори, персики, виноград...,(одні платять гроші і ходять у фітнесцентри а я пів години покопаю грядку) звісно що краще лечь на диван...) :)
  kingkongovets написав:зи: до речі моя «шпаківня» в місті двоповерхова ледь не вдвічі більша за площею (що особисто я вважаю її головним недоліком) ніж дача, яку будував ще батько, на початку 00х і зайвими понтами і гігантізмом він ніколи не страждав

У нашому місті двоповерхові будівлі у межах міста або 1850+ які майже усі розвалені або 1945+ які будували військово полонені німці
Перші у центрі , другі у промзоні
я з дитинства кожне літо батрачив на тій дачі (12 соток) під командуванням діда, казки про «півгодини покопаю грядку» розповідайте комусь іншому

«шпаківня» в дореволюційному будинку, дача в Старих Петрівцях за Вишгородом, це звичайно не Козин і не Конча Заспа, але ще те заміжне «село» з шикарними дорогами і інфраструктурою, але яка б вона там не була, без машини пішим як в місті ти нічого там не зробиш, фізичну активність дуже ціную і полюбляю, але у вигляді велопокатеньок, багатокилометрових піших прогулянок та басейну, а не стоячи дупою догори на городі

Не буду сперечатись,
у селі на канікулах не батрачив але було напряжно пасти ,усей три рази на день а не сидіти з вудкою на березі Вовчої
кожному своє(с)
