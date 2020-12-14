|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:49
Прохожий написав: kingkongovets написав:
в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу
прожив в такому будинку в Ірпені 5 років і зрозумів що це явно не моє
+
лет 10 назад отговорил своего хорошего знакомого от покупки подобного, он уже готов был давать зададок за дом, ну а речь о сумме вы поднимаете)
после длительной беседы за вискарём убедил не делать глупость а снять подобный дом в аренду на годик пожить на пробу, ну результат вы понимаете)
до сих пор благодарит)))
Каждому своё , мы семьёй живём в частном доме построенном с 0 в ближнем пригороде более 10 лет, радіємо шо Бог дав , ніразу не пожалкували, трошки города невеличький сад і все що вирощуємо на смак не йде нів'яке порівняння з магазинами і базарями
але , є один ньюанс або самі ,як ми , багато працюємо на городі у садку і доглядаємо за газонами та квітами або маємо багато грошей і усе це роблять садівник з прибиральницею
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:53
Vadim_ написав:Каждому своё , мы семьёй живём в частном доме построенном с 0 в ближнем пригороде более 10 лет, радіємо шо Бог дав , ніразу не пожалкували, трошки города невеличький сад і все що вирощуємо на смак не йде нів'яке порівняння з магазинами і базарями але , є один ньюанс або самі ,як ми , багато працюємо на городі у садку і доглядаємо за газонами та квітами або маємо багато грошей і усе це роблять садівник з прибиральницею
так для вього цього існує дача, в мене наприклад вона в Старих Петрівцях, трохи далі за яниковським Межигірʼям, 33 км від дому через Труханів на вєліку - за годину доїзжаю - але навіщо там жити цілий рік?
в мого друга, до речі, такий же за розміром участок в Лісниках, тільки будувалсь все на 10+ років пізніше, за набагато більший бюджет і з розрахуннои на зʼізди в гості великої родини - кожен раз як буває в мене цмакає язиком озираючись навколо і визнає що в себе наробив помилок, каже що одній людині треба набагато менше і я з ним цілком згодний
Додано: Вів 04 лис, 2025 12:08
kingkongovets написав: Vadim_ написав: Прохожий написав:
лет 10 назад отговорил своего хорошего знакомого от покупки подобного, он уже готов был давать зададок за дом, ну а речь о сумме вы поднимаете)
после длительной беседы за вискарём убедил не делать глупость а снять подобный дом в аренду на годик пожить на пробу, ну результат вы понимаете)
до сих пор благодарит)))
Каждому своё , мы семьёй живём в частном доме построенном с 0 в ближнем пригороде более 10 лет, радіємо шо Бог дав , ніразу не пожалкували, трошки города невеличький сад і все що вирощуємо на смак не йде нів'яке порівняння з магазинами і базарями
але , є один ньюанс або самі ,як ми , багато працюємо на городі у садку і доглядаємо за газонами та квітами або маємо багато грошей і усе це роблять садівник з прибиральницею
так для вього цього існує дача, в мене наприклад вона в Старих Петрівцях, трохи далі за яниковським Межигірʼям, 33 км від дому через Труханів на вєліку - за час доїзжаю - але навіщо там жити цілий рік?
Мені 5-10 хв.на машині до межі міста. Будинок на пагорбі , краєвид з другого поверха на 10 км. навкруги. А для чого жити у багатоквартирній шпаківні, які переваги? Я у такій прожив багато років і як писав вище ніразу не жалкую що переїхав у приватний будинок за містом.
п.с. самий маленький за площею на районе.
Додано: Вів 04 лис, 2025 12:47
Vadim_ написав:Мені 5-10 хв.на машині до межі міста. Будинок на пагорбі , краєвид з другого поверха на 10 км. навкруги. А для чого жити у багатоквартирній шпаківні, які переваги? Я у такій прожив багато років і як писав вище ніразу не жалкую що переїхав у приватний будинок за містом.
п.с. самий маленький за площею на районе.
так до межі міста мені теж приблизно стільки ж, що до площі Шевченко, що до Оболоні, але я живу в центрі
до того ж будинок стоіть над Київським водосховищем на пагорбі, видос тут взагалі приголомшливий і саме його мені так не вистачало в Ірпені
а життя в центрі міста і в селі де «все своє» і постійно дупа в милі - це абсолютно різні речі і хоча прихильники є у обох, але я щось не чув, щоб хтось маючи нормальну квартиру в центрі постійно жив в селі і порпався на городі
це якраз про бюджет і економію, а не про комфорт
зи: до речі моя «шпаківня» в місті двоповерхова і ледь не вдвічі більша за площею (що особисто я вважаю її головним недоліком) ніж дача, яку будував ще батько на початку 00х і зайвими понтами і гігантізмом він ніколи не страждав
Додано: Вів 04 лис, 2025 13:51
Hotab написав:барабашов
Как и мы с тобой
Це так мило коли Барабашов з усіма можливими довідками непридатності, вільно виіздний , пише призовному і невиіздному Бетону «як і ми з тобою»
Сытый голодному не товарищ))
Додано: Вів 04 лис, 2025 13:52
kingkongovets написав:
так до межі міста мені теж приблизно стільки ж, що до площі Шевченко, що до Оболоні, але я живу в центрі
до того ж будинок стоіть над Київським водосховищем на пагорбі, видос тут взагалі приголомшливий і саме його мені так не вистачало в Ірпені
Дача у Вишгороді чі Ви живете там , не можу зрозуміти де "шпаківня" і де дача?
kingkongovets написав:а життя в центрі міста і в селі
де «все своє» і постійно дупа в милі - це абсолютно різні речі і хоча прихильники є у обох, але я щось не чув, щоб хтось маючи нормальну квартиру в центрі постійно жив в селі і порпався в огороді
це якраз про бюджет і економію, а не про комфорт
"Села" бувают різні .Зараз роблю ремонт дитині у центрі в одному із самих инстаграмних новобуд міста , не те , душа тягне до землі. Дупи не у милі,(усього 7 с.) поратись на городі і на газоні то є задоволення , а як приємно їсти власноручь вирощені помідори, персики, виноград...,(одні платять гроші і ходять у фітнесцентри а я пів години покопаю грядку) звісно що краще лечь на диван...)
kingkongovets написав:
зи: до речі моя «шпаківня» в місті двоповерхова
ледь не вдвічі більша за площею (що особисто я вважаю її головним недоліком) ніж дача, яку будував ще батько, на початку 00х і зайвими понтами і гігантізмом він ніколи не страждав
У нашому місті двоповерхові будівлі у межах міста або 1850+ які майже усі розвалені або 1945+ які будували військово полонені німці
Перші у центрі , другі у промзоні
Додано: Вів 04 лис, 2025 14:34
Vadim_ написав:
"Села" бувают різні .Зараз роблю ремонт дитині у центрі в одному із самих инстаграмних новобуд міста , не те , душа тягне до землі. Дупи не у милі,(усього 7 с.) поратись на городі і на газоні то є задоволення , а як приємно їсти власноручь вирощені помідори, персики, виноград...,(одні платять гроші і ходять у фітнесцентри а я пів години покопаю грядку) звісно що краще лечь на диван...)
kingkongovets написав:
зи: до речі моя «шпаківня» в місті двоповерхова
ледь не вдвічі більша за площею (що особисто я вважаю її головним недоліком) ніж дача, яку будував ще батько, на початку 00х і зайвими понтами і гігантізмом він ніколи не страждав
У нашому місті двоповерхові будівлі у межах міста або 1850+ які майже усі розвалені або 1945+ які будували військово полонені німці
Перші у центрі , другі у промзоні
я з дитинства кожне літо батрачив на тій дачі (12 соток) під командуванням діда, казки про «півгодини покопаю грядку» розповідайте комусь іншому
«шпаківня» в дореволюційному будинку, дача в Старих Петрівцях за Вишгородом, це звичайно не Козин і не Конча Заспа, але ще те заміжне «село» з шикарними дорогами і інфраструктурою, але яка б вона там не була, без машини пішим як в місті ти нічого там не зробиш, фізичну активність дуже ціную і полюбляю, але у вигляді велопокатеньок, багатокилометрових піших прогулянок та басейну, а не стоячи дупою догори на городі
Додано: Вів 04 лис, 2025 16:21
kingkongovets написав: Vadim_ написав:
"Села" бувают різні .Зараз роблю ремонт дитині у центрі в одному із самих инстаграмних новобуд міста , не те , душа тягне до землі. Дупи не у милі,(усього 7 с.) поратись на городі і на газоні то є задоволення , а як приємно їсти власноручь вирощені помідори, персики, виноград...,(одні платять гроші і ходять у фітнесцентри а я пів години покопаю грядку) звісно що краще лечь на диван...)
kingkongovets написав:
зи: до речі моя «шпаківня» в місті двоповерхова
ледь не вдвічі більша за площею (що особисто я вважаю її головним недоліком) ніж дача, яку будував ще батько, на початку 00х і зайвими понтами і гігантізмом він ніколи не страждав
У нашому місті двоповерхові будівлі у межах міста або 1850+ які майже усі розвалені або 1945+ які будували військово полонені німці
Перші у центрі , другі у промзоні
я з дитинства кожне літо батрачив на тій дачі (12 соток) під командуванням діда, казки про «півгодини покопаю грядку» розповідайте комусь іншому
«шпаківня» в дореволюційному будинку, дача в Старих Петрівцях за Вишгородом, це звичайно не Козин і не Конча Заспа, але ще те заміжне «село» з шикарними дорогами і інфраструктурою, але яка б вона там не була, без машини пішим як в місті ти нічого там не зробиш, фізичну активність дуже ціную і полюбляю, але у вигляді велопокатеньок, багатокилометрових піших прогулянок та басейну, а не стоячи дупою догори на городі
Не буду сперечатись,
у селі на канікулах ,не кожноо року,не батрачив але було напряжно пасти ,усей три рази на день а не сидіти з вудкою на березі Вовчої
кожному своє(с)
Додано: Вів 04 лис, 2025 17:35
Бетон написав: Hotab написав:барабашов
Как и мы с тобой
Це так мило коли Барабашов з усіма можливими довідками непридатності, вільно виіздний , пише призовному і невиіздному Бетону «як і ми з тобою»
Сытый голодному не товарищ))
То зрозуміло))
Мені лише незрозумілі оці постійні намагання притулитись до когось «ми з …» ..
Чебурашка, який шукає друзів?
Додано: Вів 04 лис, 2025 18:31
а хто памʼятає хоча б один прогноз обвалістів, за всі роки існування гілки, який би здійснився?
ну хоча б один
