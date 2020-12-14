|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 04 лис, 2025 18:37
kingkongovets написав:а хто памʼятає хоча б один прогноз обвалістів, за всі роки існування гілки, який би здійснився?
ну хоча б один
Щас Хомякоїд напише, що ще за 5 років до повномасштабної пророкував що будуть забивать вікна дошками. Правда, що то буде через розбите скло від вибухів він тоді не уточнював, як і те скільки років мине
Додано: Вів 04 лис, 2025 20:44
kingkongovets написав:
а хто памʼятає хоча б один прогноз обвалістів, за всі роки існування гілки, який би здійснився?
ну хоча б один
Даже ,уру ,покійний ДС собі тако,о не дозволяв , мабуть...
пана Франта не хочу з,адувати так як тошно з,адувати, какойто он кемто абиженій или может расскажет нам историю свою, если будут силы и желание... и я вибачусь перед ним
Додано: Вів 04 лис, 2025 21:01
kingkongovets написав:
Vadim_ написав:Каждому своё , мы семьёй живём в частном доме построенном с 0 в ближнем пригороде более 10 лет, радіємо шо Бог дав , ніразу не пожалкували, трошки города невеличький сад і все що вирощуємо на смак не йде нів'яке порівняння з магазинами і базарями але , є один ньюанс або самі ,як ми , багато працюємо на городі у садку і доглядаємо за газонами та квітами або маємо багато грошей і усе це роблять садівник з прибиральницею
так для вього цього існує дача, в мене наприклад вона в Старих Петрівцях, трохи далі за яниковським Межигірʼям, 33 км від дому через Труханів на вєліку - за годину доїзжаю - але навіщо там жити цілий рік?
в мого друга, до речі, такий же за розміром участок в Лісниках, тільки будувалсь все на 10+ років пізніше, за набагато більший бюджет і з розрахуннои на зʼізди в гості великої родини - кожен раз як буває в мене цмакає язиком озираючись навколо і визнає що в себе наробив помилок, каже що одній людині треба набагато менше і я з ним цілком згодний
Ба,ато різних запитань , у одному повідомленні, я пишу не з тЦК і я не є аккуртом продаваном там десь чо,сь, я чесно про те шо є, від душі, може комусь знадобиться...
Ми мріяли і будували будинок для себе а не для понтов..., молились двом Бо,ам і працювали, шоб вистачило коштів...
