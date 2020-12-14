RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:41

  hxbbgaf написав:Готується бімба!
зРада ухвалила закон, який дозволить забирати в людей єдине житло за 17 гривень
https://www.facebook.com/groups/kramato ... 744350596/
За даними на початок 2025 року, в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 9 мільйонів записів, що вказує на кількість боргових проваджень в Україні.

Мільйони людей зроблять бомжами, мільйони квартир виставлять на аукціони?
Цікаво, що тоді буде з ринком житла. Мабуть, ціна метра впаде в рази, це буде просто груда бетону? Та ще й на фоні масового звалу людей з країни.
Чи вони хочуть їх самі привласнити за 10-у частину ціни, чинуші можновладці?

Дивно чому видалили моє запитання про надати посілання на радаговюєй ? а не оцей фейсбук...
Vadim_ написав:чому видалили моє запитання п

  Vadim_ написав:чому видалили моє запитання п

Пишите, что здесь все отлично. Экономика и демография в рост. Мигранты едут пачками. ЗП самая большая в Европе. Медицина и высш.
образование отличные.
Крым скоро отобьем.
Новострои 25-эт, которые стоят сотнями с 1991 доныне, все достроим

Такое здесь приветствуется.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:59

  Frant написав:
  Vadim_ написав:чому видалили моє запитання п

Пишите, что здесь все отлично. Экономика и демография в рост. Мигранты едут пачками. ЗП самая большая в Европе. Медицина и высш.
образование отличные.
Крым скоро отобьем.
Новострои 25-эт, которые стоят сотнями с 1991 доныне, все достроим

Такое здесь приветствуется.

Странно, но я непомню что бы Вас тут банили или незамечал?

п.с. кстати , в Днепре нету вообще недостроев 1991 , знаю только один годов наверное 2005+ на ул.Литейной , всё шо начали до повномасштабної майже усе добудували без нервов
