Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
За даними на початок 2025 року, в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 9 мільйонів записів, що вказує на кількість боргових проваджень в Україні.
Мільйони людей зроблять бомжами, мільйони квартир виставлять на аукціони? Цікаво, що тоді буде з ринком житла. Мабуть, ціна метра впаде в рази, це буде просто груда бетону? Та ще й на фоні масового звалу людей з країни. Чи вони хочуть їх самі привласнити за 10-у частину ціни, чинуші можновладці?
Дивно чому видалили моє запитання про надати посілання на радаговюєй ? а не оцей фейсбук...
Пишите, что здесь все отлично. Экономика и демография в рост. Мигранты едут пачками. ЗП самая большая в Европе. Медицина и высш. образование отличные. Крым скоро отобьем. Новострои 25-эт, которые стоят сотнями с 1991 доныне, все достроим
Такое здесь приветствуется.
Странно, но я непомню что бы Вас тут банили или незамечал?
п.с. кстати , в Днепре нету вообще недостроев 1991 , знаю только один годов наверное 2005+ на ул.Литейной , всё шо начали до повномасштабної майже усе добудували без нервов