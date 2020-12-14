RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 14:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:[quote="5905046:kingkongovets"]так хто тут передбачив падіння 2008го?

В 2008 особисто я перебував у складі секти Альяка. Напевно вже не пам'ятають такого святого проповідника...
Відповідно тільки доларовий кеш.
Погано що тут пошук відключили. Воно зразу видно хто кому Первый :mrgreen:


так ви встигли скинутись по оверпрайсу?
за аляка щось таке чув, але вже ретроспективно, я тоді форум ще активно не читав, бо ще продовжував займатись операційним бізнесом

але то глобальне перекредитування всього і всіх було тоді дійсно видно неозброєним оком, а ось українську кризу на ринку нерухомості обіцяє тут кожен диванний оналітєг на протязі багатьох років - і де воно все?

хто передбачив ковід? і вертольотні гроші? хто передбачив що ціни не впадуть ані післі повномасштабного вторгнення, ані після обстрілів енергетики, а тільки тимчасово просядуть?

хто очікував такий масовий попит під час війни?

і ще - порівнювати вартість метра в 2008 ісв 2025 - це звісно сильно

але ж знову ж таки - далеко не всі щось купували саме в 2008му, а за цей час навіть по найвищій ціні куплений обʼєкт мав давно відбитися в оренді, а що принесло за цей час золото окрім умовної курсової різниці?

ну я ще розумію коли нерухомість порівнює з золотом або криптою зелена молодь, яка не розуміє як насправді заробляє нерухомість, бо в переважній більшості ніколи її не мала, але ж ви то знаєте

ось я і дивуюсь

З літа 2008 інвест нерухомості не мав.
За часів великої інфляції повинен буди якісь орієнтир? яка альтернатива золоту?
Кожне покоління критикує молодь. Це нормально.
Українська молодь хоче все і відразу. Це відрізняє від європейців.
Реальна рентабельність оренди в Києві 3-5% їх дивує. Перераховують і думають що щось з калькулятором. Потім розуміють що щось щось орендодавцями.[/quote]3-5%% це мабуть бабушатник в стилі «здав і забув»

в мене жоден обʼєкт не дає менше 10% навіть зараз
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 15:06

  kingkongovets написав:3-5%% це мабуть бабушатник в стилі «здав і забув»

в мене жоден обʼєкт не дає менше 10% навіть зараз

Все. Великі квартири можуть 1,5-2% показати.
Приклад Варшавський 92-115
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буде
В Грейті математика ще складніша
ТТ в плані оренди то просто лоходром для інвестора.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 15:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Приклад Варшавський 92-100
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буд.


бачу ви дійсно не в темі
та ніякої амортизаціі, доукомплектування в зменшення ціни, купив/здав/через 3-4 роки перевложився в новий обʼєкт/наступне коло

гарантовані 10% річних і це за умови що купуєте вже готове з ремонтом, а якщо є можливість зекономити на ремонті математика ще цікавіша
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 15:24

  kingkongovets написав:
UA написав:Приклад Варшавський 92-100
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буд.


бачу ви дійсно не в темі
та ніякої амортизаціі, доукомплектування в зменшення ціни, купив/здав/через 3-4 роки перевложився в новий обʼєкт/наступне коло

гарантовані 10% річних і це за умови що купуєте вже готове з ремонтом, а якщо є можливість зекономити на ремонті математика ще цікавіша

Для чого це мені?
ТЦКашнику з легкими грошима напевно зайде
Точно КК АН відкрив :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 15:51

  kingkongovets написав: та які там наркомани і бомжі, якщо до тебе вночі приїде бусик з трьома-чотирма озброєними хлопцями і вони першим же пострілом вбʼють твого улюбленого алабая, то ти той бусік разом з жінкою сам і загрузиш

Такий бусік у мене згорить там, де зупинився. Включно з усім його вмістимим. До бандитів у мене безкомпромісне ставлення.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 16:07

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
Для чого це мені?
ТЦКашнику з легкими грошима напевно зайде
Точно КК АН відкрив :mrgreen:
а для чого байки про максимальну рентабельність на рівні 3-5%%?

зи: ви здивуєтесь як зараз багато є можливостей заробити і без служби в тцк, обʼєктивно працюючи на обороноздатність країни
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 16:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

won написав:
  kingkongovets написав: та які там наркомани і бомжі, якщо до тебе вночі приїде бусик з трьома-чотирма озброєними хлопцями і вони першим же пострілом вбʼють твого улюбленого алабая, то ти той бусік разом з жінкою сам і загрузиш

Такий бусік у мене згорить там, де зупинився. Включно з усім його вмістимим. До бандитів у мене безкомпромісне ставлення.
що прям відразу відкриєте вогонь на ураження, або зі старту ефпівіхою або ще й стугною влупите?) так це стаття
Форум:
