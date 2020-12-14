RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:26

  Natt написав:
  UA написав:Приклад Варшавський 92-115
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буде

Навіщо доукомплектування? Під забаганки кожного комплектувати - комплектувалка зламається. За свої гроші хай самі собі комплектують.

Низзя
Звонильщики(офисники,оптимизаторы траффика, молодые криптодарования) привыкли к повышенному комфорту, исполнению желаний по первому их визгу и жизни как у сучек и сосок в инсте.
Не будешь на задних перед ними выплясывать по их трендам - слиняют в Тетрис, а то и у Г9а.
барабашов
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:37

  барабашов написав:
  Natt написав:
  UA написав:Приклад Варшавський 92-115
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буде

Навіщо доукомплектування? Під забаганки кожного комплектувати - комплектувалка зламається. За свої гроші хай самі собі комплектують.

Низзя
Звонильщики(офисники,оптимизаторы траффика, молодые криптодарования) привыкли к повышенному комфорту, исполнению желаний по первому их визгу и жизни как у сучек и сосок в инсте.
Не будешь на задних перед ними выплясывать по их трендам - слиняют в Тетрис, а то и у Г9а.

фантазии...
напомните сколько квартир в Киеве сдаете?
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:40

  kingkongovets написав:що прям відразу відкриєте вогонь на ураження, або зі старту ефпівіхою або ще й стугною влупите?) так це стаття

Ну ми ж не про бусік, який продукти возить, говоримо.
А на силу буде з мого боку релевантна цій силі відповідь. Мені принципово не допустити бандюків до мене. Навіть і ціною якихось незручностей, які понесу я, вони в мене всі ляжуть.

Але - повертаючись до початку цієї підтеми - приватна садиба все одно краще за квартиру.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 20:03

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:Якась щира душа зробила ремонт як для себе і продала как от застройщіка ? Тому переробляти "ремонт" на продаж у два рази дорожче як з 0 і + час
розкажи це Бетону, який цей процес давно поставив на конвейєр

мене реально дивує як можна стільки років сидіти на профильній гілці і продовжувати при цьому мислити як повнісінькі ділетанти

флуду тут звичайно багато, до речі якраз саме від вас, але ж і по суті інфи повністю вистачає, все ж багато разів написано, але ж ви замість того щоб це читати і робити висновки пишете якусь абракадабру на своєму дніпровському діалекті і продовжуєте задовбувати малозрозумілими запитаннями

,,,
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 21:22

  UA написав:
  Natt написав:Навіщо доукомплектування? Під забаганки кожного комплектувати - комплектувалка зламається. За свої гроші хай самі собі комплектують.

Якщо про Варшавський то там велика конкуренція.
Ну і оренда як це дивно це багато років
Мода змінюється швидко. Десь кожні 5 років.
Якщо нее доукомплектовувати, прийдеться знижувати клас оренди та відповідно ціну.

Люди бачать фото в оголошенні і якщо дзвонять - значить їх все влаштовує. Якщо при перегляді починають вимагати якогось доукомплектування, то вони і даром не треба, бо скоріше за все протягом всього періоду оренди постійно щось від вас хотітимуть. Нафіг треба ці кишкомоти...
Natt
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 21:44

  Natt написав:
  UA написав:Якщо про Варшавський то там велика конкуренція.
Ну і оренда як це дивно це багато років
Мода змінюється швидко. Десь кожні 5 років.
Якщо нее доукомплектовувати, прийдеться знижувати клас оренди та відповідно ціну.

Люди бачать фото в оголошенні і якщо дзвонять - значить їх все влаштовує. Якщо при перегляді починають вимагати якогось доукомплектування, то вони і даром не треба, бо скоріше за все протягом всього періоду оренди постійно щось від вас хотітимуть. Нафіг треба ці кишкомоти...

Київськи орендарі дуже балувані. Напевно найбільше в світі.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 21:51

Интересная тема, очень интересная.
Но блин,как же это мало, вкинуть в этом Содоме пару сотен ради ренты в 1000-1200 уе.
Причем основные риски не прилеты, а гипотетическое падение стоимости активов в случае ухудшения ситуации + никакого доверия в власти не было и нет.
В идеале деньги нужно держать в том, куда не дотянется зеленая мохнатая лапа и с чем можно быстро поменять локацию, а все эти рассказы про бандитов то вообще левая и неинтересная тема.
И,кстати о падении интереса я тоже думал к определенным ЖК.
Смотрю по своему городу- были там какие-то Счастливые,Олимпийские- сейчас воспринимаешь это лоховством, может арендателю пофигу где жить, но то если бюджет, а если ближе к нормальному, то и ЖК будут модные выбирать.
И весь Варшавский тупо флиппинг и аренда. Классно сдавать хату там, где их почти не сдают.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 22:12

  Господар Вельзевула написав:Интересная тема, очень интересная.
Но блин,как же это мало, вкинуть в этом Содоме пару сотен ради ренты в 1000-1200 уе.
Причем основные риски не прилеты, а гипотетическое падение стоимости активов в случае ухудшения ситуации + никакого доверия в власти не было и нет.
В идеале деньги нужно держать в том, куда не дотянется зеленая мохнатая лапа и с чем можно быстро поменять локацию, а все эти рассказы про бандитов то вообще левая и неинтересная тема.
И,кстати о падении интереса я тоже думал к определенным ЖК.
Смотрю по своему городу- были там какие-то Счастливые,Олимпийские- сейчас воспринимаешь это лоховством, может арендателю пофигу где жить, но то если бюджет, а если ближе к нормальному, то и ЖК будут модные выбирать.
И весь Варшавский тупо флиппинг и аренда. Классно сдавать хату там, где их почти не сдают.

Вірно ставите питання.
Думаю, 90% нью лендлордів не зрозуміє про що ви.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 22:29

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:Классно сдавать хату там, где их почти не сдают.


а ще краще здавати так комерцію

а не як у Варшавському, де її надлишок плюс Ретровіль і завжди буде ринок орендаря

Пєрвий вчив, що комерцію треба купувати там де багато квартир, а квартиру там де багато комерціі, але я так не вважаю
kingkongovets
