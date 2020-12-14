|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:26
Natt написав: UA написав:
Приклад Варшавський 92-115
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування
, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буде
Навіщо доукомплектування? Під забаганки кожного комплектувати - комплектувалка зламається. За свої гроші хай самі собі комплектують.
Низзя
Звонильщики(офисники,оптимизаторы траффика, молодые криптодарования) привыкли к повышенному комфорту, исполнению желаний по первому их визгу и жизни как у сучек и сосок в инсте.
Не будешь на задних перед ними выплясывать по их трендам - слиняют в Тетрис, а то и у Г9а.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5473
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:37
барабашов написав: Natt написав: UA написав:
Приклад Варшавський 92-115
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування
, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буде
Навіщо доукомплектування? Під забаганки кожного комплектувати - комплектувалка зламається. За свої гроші хай самі собі комплектують.
Низзя
Звонильщики(офисники,оптимизаторы траффика, молодые криптодарования) привыкли к повышенному комфорту, исполнению желаний по первому их визгу и жизни как у сучек и сосок в инсте.
Не будешь на задних перед ними выплясывать по их трендам - слиняют в Тетрис, а то и у Г9а.
фантазии...
напомните сколько квартир в Киеве сдаете?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14192
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:40
kingkongovets написав:
що прям відразу відкриєте вогонь на ураження, або зі старту ефпівіхою або ще й стугною влупите?) так це стаття
Ну ми ж не про бусік, який продукти возить, говоримо.
А на силу буде з мого боку релевантна цій силі відповідь. Мені принципово не допустити бандюків до мене. Навіть і ціною якихось незручностей, які понесу я, вони в мене всі ляжуть.
Але - повертаючись до початку цієї підтеми - приватна садиба все одно краще за квартиру.
-
won
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 20:03
kingkongovets написав:
Vadim_ написав:Якась щира душа зробила ремонт як для себе і продала как от застройщіка ? Тому переробляти "ремонт" на продаж у два рази дорожче як з 0 і + час
розкажи це Бетону, який цей процес давно поставив на конвейєр
мене реально дивує як можна стільки років сидіти на профильній гілці і продовжувати при цьому мислити як повнісінькі ділетанти
флуду тут звичайно багато, до речі якраз саме від вас, але ж і по суті інфи повністю вистачає, все ж багато разів написано, але ж ви замість того щоб це читати і робити висновки пишете якусь абракадабру на своєму дніпровському діалекті і продовжуєте задовбувати малозрозумілими запитаннями
,,,
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 05 лис, 2025 20:19, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4065
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 21:22
UA написав: Natt написав:
Навіщо доукомплектування? Під забаганки кожного комплектувати - комплектувалка зламається. За свої гроші хай самі собі комплектують.
Якщо про Варшавський то там велика конкуренція.
Ну і оренда як це дивно це багато років
Мода змінюється швидко. Десь кожні 5 років.
Якщо нее доукомплектовувати, прийдеться знижувати клас оренди та відповідно ціну.
Люди бачать фото в оголошенні і якщо дзвонять - значить їх все влаштовує. Якщо при перегляді починають вимагати якогось доукомплектування, то вони і даром не треба, бо скоріше за все протягом всього періоду оренди постійно щось від вас хотітимуть. Нафіг треба ці кишкомоти...
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 2044
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 21:44
Natt написав: UA написав:
Якщо про Варшавський то там велика конкуренція.
Ну і оренда як це дивно це багато років
Мода змінюється швидко. Десь кожні 5 років.
Якщо нее доукомплектовувати, прийдеться знижувати клас оренди та відповідно ціну.
Люди бачать фото в оголошенні і якщо дзвонять - значить їх все влаштовує. Якщо при перегляді починають вимагати якогось доукомплектування, то вони і даром не треба, бо скоріше за все протягом всього періоду оренди постійно щось від вас хотітимуть. Нафіг треба ці кишкомоти...
Київськи орендарі дуже балувані. Напевно найбільше в світі.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9845
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2366 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Сер 05 лис, 2025 21:51
Интересная тема, очень интересная.
Но блин,как же это мало, вкинуть в этом Содоме пару сотен ради ренты в 1000-1200 уе.
Причем основные риски не прилеты, а гипотетическое падение стоимости активов в случае ухудшения ситуации + никакого доверия в власти не было и нет.
В идеале деньги нужно держать в том, куда не дотянется зеленая мохнатая лапа и с чем можно быстро поменять локацию, а все эти рассказы про бандитов то вообще левая и неинтересная тема.
И,кстати о падении интереса я тоже думал к определенным ЖК.
Смотрю по своему городу- были там какие-то Счастливые,Олимпийские- сейчас воспринимаешь это лоховством, может арендателю пофигу где жить, но то если бюджет, а если ближе к нормальному, то и ЖК будут модные выбирать.
И весь Варшавский тупо флиппинг и аренда. Классно сдавать хату там, где их почти не сдают.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 951
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:12
Господар Вельзевула написав:
Интересная тема, очень интересная.
Но блин,как же это мало, вкинуть в этом Содоме пару сотен ради ренты в 1000-1200 уе.
Причем основные риски не прилеты, а гипотетическое падение стоимости активов в случае ухудшения ситуации + никакого доверия в власти не было и нет.
В идеале деньги нужно держать в том, куда не дотянется зеленая мохнатая лапа и с чем можно быстро поменять локацию, а все эти рассказы про бандитов то вообще левая и неинтересная тема.
И,кстати о падении интереса я тоже думал к определенным ЖК.
Смотрю по своему городу- были там какие-то Счастливые,Олимпийские- сейчас воспринимаешь это лоховством, может арендателю пофигу где жить, но то если бюджет, а если ближе к нормальному, то и ЖК будут модные выбирать.
И весь Варшавский тупо флиппинг и аренда. Классно сдавать хату там, где их почти не сдают.
Вірно ставите питання.
Думаю, 90% нью лендлордів не зрозуміє про що ви.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9845
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2366 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Сер 05 лис, 2025 22:29
Господар Вельзевула написав:Классно сдавать хату там, где их почти не сдают.
а ще краще здавати так комерцію
а не як у Варшавському, де її надлишок плюс Ретровіль і завжди буде ринок орендаря
Пєрвий вчив, що комерцію треба купувати там де багато квартир, а квартиру там де багато комерціі, але я так не вважаю
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11989
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2752 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 06 лис, 2025 04:00
UA написав: kingkongovets написав:
3-5%% це мабуть бабушатник в стилі «здав і забув»
в мене жоден обʼєкт не дає менше 10% навіть зараз
Все. Великі квартири можуть 1,5-2% показати.
Приклад Варшавський 92-115
Оренда реально 500... минус Експозиція амортизация, доукомплектування, зменшення ціни через знос та немодність ремонту...
5% це ідеал якого в реальності не буде
В Грейті математика ще складніша
ТТ в плані оренди то просто лоходром для інвестора.
У ккца нежилое, полученное по мутным схемам.
Там хоть 100% может быть и почти 0-левая амортизация.
Американцы арендой занимаются только по схеме чуть чуть своих денег + кредитное плече и выплата объекта арендаторами с последующей перезакладкой, вытаскиванием денег через следующий залог (это безналоговый кэш) и бесконечным наращиванием дендрофекальных метров. И в этой схеме, если считать доходность через прирост эквити к СВОИМ вложенным деньгам, очень неплохая рентабельность.
Свои деньги вкладывать в арендные фиты - безумие.
У них есть другие надежные и более прибыльные варианты пассивного дохода.
Но, ссссууууккккиии, морду кирпичем делают и нихера не говорят понаехам.
Хорошо ЮТУБ есть, где желающие заработать на просмотрах деляться местной мудростью.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17992
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8773 раз.
- Подякували: 5536 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25354
|17293676
|
|
|1380
|6786898
|
|
|3
|81081
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|