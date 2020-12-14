Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
UA написав:Якщо про Варшавський то там велика конкуренція. Ну і оренда як це дивно це багато років Мода змінюється швидко. Десь кожні 5 років. Якщо нее доукомплектовувати, прийдеться знижувати клас оренди та відповідно ціну.
Люди бачать фото в оголошенні і якщо дзвонять - значить їх все влаштовує. Якщо при перегляді починають вимагати якогось доукомплектування, то вони і даром не треба, бо скоріше за все протягом всього періоду оренди постійно щось від вас хотітимуть. Нафіг треба ці кишкомоти...
Київськи орендарі дуже балувані. Напевно найбільше в світі.
якщо дуже хочеться написати щось по темі, але не знаєш що саме, бо дупля в ній не рубиш - завжди можна щось ляпнути про «мутні схеми» а потім ще й з виглядом експерта досипати якоїсь взятої з ютуба маячні, да коля?)
графоман ти наш невиліковний)
не набридло ще ганьбитись і демонструвати свої примітивізм та неосвіченість?