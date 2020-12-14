RSS
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 06:38

  UA написав:
  Natt написав:
  UA написав:Якщо про Варшавський то там велика конкуренція.
Ну і оренда як це дивно це багато років
Мода змінюється швидко. Десь кожні 5 років.
Якщо нее доукомплектовувати, прийдеться знижувати клас оренди та відповідно ціну.

Люди бачать фото в оголошенні і якщо дзвонять - значить їх все влаштовує. Якщо при перегляді починають вимагати якогось доукомплектування, то вони і даром не треба, бо скоріше за все протягом всього періоду оренди постійно щось від вас хотітимуть. Нафіг треба ці кишкомоти...

Київськи орендарі дуже балувані. Напевно найбільше в світі.

До венских прендаторов им ещё далеко:
https://youtu.be/wENv9rXz3r8?si=l38h5fmJ4CbFCcJ-
И продолжение
https://youtu.be/zgpANouNvXc?si=_CQSppDlyiNeRMbL
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 11:12

  Господар Вельзевула написав:основные риски не прилеты, а гипотетическое падение стоимости активов в случае ухудшения ситуации + никакого доверия в власти не было и нет.

Власть на этой территории - сугубо временщики. Воровитые слуги Российской и Австро-Венгерской империй. Им лишь бы день простоять и ночь продержаться, пообещав нароТу "вайныне будет", "дайош учителям зарплату 2000 дол/мес", "придет весна - будем сажать". Эта публика успешно выполняет заветы грушевского, петлюры, януковича и скоропадского.
Скоро - финишная лента. Естественно, обвал цен будет колоссальный, минимум в 1,5-2 раза
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 11:34

  Frant написав:
  Господар Вельзевула написав:основные риски не прилеты, а гипотетическое падение стоимости активов в случае ухудшения ситуации + никакого доверия в власти не было и нет.

Власть на этой территории - сугубо временщики. Воровитые слуги Российской и Австро-Венгерской империй. Им лишь бы день простоять и ночь продержаться, пообещав нароТу "вайныне будет", "дайош учителям зарплату 2000 дол/мес", "придет весна - будем сажать". Эта публика успешно выполняет заветы грушевского, петлюры, януковича и скоропадского.
Скоро - финишная лента. Естественно, обвал цен будет колоссальный, минимум в 1,5-2 раза

Действительно ,помню эту маячню/лозунги, как всё быстро забылось , я ещё подумывал сходить на избирательный участок а когда увидел кто у кандидата личный охранник то всё встало на свои места :(
