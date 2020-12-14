Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
UA написав:Якщо про Варшавський то там велика конкуренція. Ну і оренда як це дивно це багато років Мода змінюється швидко. Десь кожні 5 років. Якщо нее доукомплектовувати, прийдеться знижувати клас оренди та відповідно ціну.
Люди бачать фото в оголошенні і якщо дзвонять - значить їх все влаштовує. Якщо при перегляді починають вимагати якогось доукомплектування, то вони і даром не треба, бо скоріше за все протягом всього періоду оренди постійно щось від вас хотітимуть. Нафіг треба ці кишкомоти...
Київськи орендарі дуже балувані. Напевно найбільше в світі.
Господар Вельзевула написав:основные риски не прилеты, а гипотетическое падение стоимости активов в случае ухудшения ситуации + никакого доверия в власти не было и нет.
Власть на этой территории - сугубо временщики. Воровитые слуги Российской и Австро-Венгерской империй. Им лишь бы день простоять и ночь продержаться, пообещав нароТу "вайныне будет", "дайош учителям зарплату 2000 дол/мес", "придет весна - будем сажать". Эта публика успешно выполняет заветы грушевского, петлюры, януковича и скоропадского. Скоро - финишная лента. Естественно, обвал цен будет колоссальный, минимум в 1,5-2 раза
Действительно ,помню эту маячню/лозунги, как всё быстро забылось , я ещё подумывал сходить на избирательный участок а когда увидел кто у кандидата личный охранник то всё встало на свои места