RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12577125781257912580
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 22:12

  kingkongovets написав:
Бетон написав:
  kingkongovets написав:Классно сдавать хату там, где их почти не сдают.


а ще краще здавати так комерцію

а не як у Варшавському, де її надлишок плюс Ретровіль і завжди буде ринок орендаря

Пєрвий вчив, що комерцію треба купувати там де багато квартир, а квартиру там де багато комерціі, але я так не вважаю
Аренда там упала до 500 баксов. А всё из-за количества квартир на отшибе города
вона там і була найдешевша в місті і все саме через Ретровіль і надлишкову кількість комерційних приміщень

500 гривень напевно? при тому що оренда стріт рітейла в Києві коштує від 1000 грн за метр

про 1к квартиры.
В коммерции не шарю вообще
Бетон
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5671
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 06:47

Пассажиры Титаника рассуждают, какая недвижимость лучше.
Лодки и спасательные шлюпки готовьте, балбесы!
Хату с дровяным отоплением, запасы тушонки и, консервов и сухарей. Коммерсанты недалекие.
Все таки, вся, абсолютно вся нынешняя украинская Ылита - примитивные людишки, не способные к игре в два хода, тем более, в три хода.
Только в один ход, только сегодня!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23290
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1780 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 08:19

  Frant написав:Пассажиры Титаника рассуждают, какая недвижимость лучше.
Лодки и спасательные шлюпки готовьте, балбесы!
Хату с дровяным отоплением, запасы тушонки и, консервов и сухарей. Коммерсанты недалекие.
Все таки, вся, абсолютно вся нынешняя украинская Ылита - примитивные людишки, не способные к игре в два хода, тем более, в три хода.
Только в один ход, только сегодня!

А что случилось?(с)
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12577125781257912580
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17295948
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6787830
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 81157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.