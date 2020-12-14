|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 06 лис, 2025 22:12
kingkongovets написав: Бетон написав: kingkongovets написав:
Классно сдавать хату там, где их почти не сдают.
а ще краще здавати так комерцію
а не як у Варшавському, де її надлишок плюс Ретровіль і завжди буде ринок орендаря
Пєрвий вчив, що комерцію треба купувати там де багато квартир, а квартиру там де багато комерціі, але я так не вважаю
Аренда там упала до 500 баксов. А всё из-за количества квартир на отшибе города
вона там і була найдешевша в місті і все саме через Ретровіль і надлишкову кількість комерційних приміщень
500 гривень напевно? при тому що оренда стріт рітейла в Києві коштує від 1000 грн за метр
про 1к квартиры.
В коммерции не шарю вообще
Додано: П'ят 07 лис, 2025 06:47
Пассажиры Титаника рассуждают, какая недвижимость лучше.
Лодки и спасательные шлюпки готовьте, балбесы!
Хату с дровяным отоплением, запасы тушонки и, консервов и сухарей. Коммерсанты недалекие.
Все таки, вся, абсолютно вся нынешняя украинская Ылита - примитивные людишки, не способные к игре в два хода, тем более, в три хода.
Только в один ход, только сегодня!
Додано: П'ят 07 лис, 2025 08:19
Frant написав:
Пассажиры Титаника рассуждают, какая недвижимость лучше.
Лодки и спасательные шлюпки готовьте, балбесы!
Хату с дровяным отоплением, запасы тушонки и, консервов и сухарей. Коммерсанты недалекие.
Все таки, вся, абсолютно вся нынешняя украинская Ылита - примитивные людишки, не способные к игре в два хода, тем более, в три хода.
Только в один ход, только сегодня!
А что случилось?(с)
