|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 лис, 2025 22:12
kingkongovets написав: Бетон написав: kingkongovets написав:
Классно сдавать хату там, где их почти не сдают.
а ще краще здавати так комерцію
а не як у Варшавському, де її надлишок плюс Ретровіль і завжди буде ринок орендаря
Пєрвий вчив, що комерцію треба купувати там де багато квартир, а квартиру там де багато комерціі, але я так не вважаю
Аренда там упала до 500 баксов. А всё из-за количества квартир на отшибе города
вона там і була найдешевша в місті і все саме через Ретровіль і надлишкову кількість комерційних приміщень
500 гривень напевно? при тому що оренда стріт рітейла в Києві коштує від 1000 грн за метр
про 1к квартиры.
В коммерции не шарю вообще
-
Бетон
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 5671
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
2
Додано: П'ят 07 лис, 2025 09:21
Бетон написав: про 1к квартиры.
В коммерции не шарю вообще
все від рівня ремонту залежить, далеко не всі луплять таку фірму як ти, а з норм ремонтами і в Гатном та СБ пасімсот ажбігом
а щодо комерціі саме в Варшавському - це просто найвищий пілотаж від маркетологів та продажників Столиці, там відмінна ніби по якості комерція і в теоретично гарній локаціі (висока щільність населення), а воно - нема, не йде
па600/метр вакантної комерціі валом, усі можливі мережі там вже є і знаючи їх вміння складати угоди з орендодавцями - там нема ані грошей, ані простору для маневру
лендлорди там в якості терпіл
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11992
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2752 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:06
kingkongovets написав:
Бетон написав: про 1к квартиры.
В коммерции не шарю вообще
все від рівня ремонту залежить, далеко не всі луплять таку фірму як ти, а з норм ремонтами і в Гатном та СБ пасімсот ажбігом
а щодо комерціі саме в Варшавському - це просто найвищий пілотаж від маркетологів та продажників Столиці, там відмінна ніби по якості комерція і в теоретично гарній локаціі (висока щільність населення), а воно - нема, не йде
па600/метр вакантної комерціі валом, усі можливі мережі там вже є і знаючи їх вміння складати угоди з орендодавцями - там нема ані грошей, ані простору для маневру
лендлорди там в якості терпіл
Якщо ви не проти, то маю пару питань.
1- що означає " з нормальним ремонтом по 700"? Хіба Бетон ліпить гівно?
2- то я правильно вирішив ще на початку року, що Варшавский і Грейт тупо барижна тема, і дуже велика пропозиція зробила ці ЖК неперспективними в плані аренди/фліппінгу?
Вкинути 100 тик, шоб здавати за 500 це вже дно..
Станом на зараз маю реальні кейси у Дніпрі вкинути 100 і здавати за 750, але ж усі розуміють чого я це не роблю, так-то воно в Краматорську кажуть за рік хата окуповуеться. В сенсі-гроші відбиваються.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 955
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:23
Олежан написав:
так мне никто не ответил, за сколько реально продать 1к 45м в монолитном доме со стенами 70см, на 2м єтаже в 7 мин от позняков
50
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14194
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:57
Господар Вельзевула написав:1- що означає " з нормальним ремонтом по 700"? Хіба Бетон ліпить гівно?
2- то я правильно вирішив ще на початку року, що Варшавский і Грейт тупо барижна тема, і дуже велика пропозиція зробила ці ЖК неперспективними в плані аренди/фліппінгу?
1 я мав на увазі шо далеко не всі роблять таку інстанрамну картинку як Бетон в своїх квартирах і з цим ремонтом по 700 можна здавати навіть за окружною
а з вже 5+ років підшатаним навіть в Новопечерських Липках дорого не здати
2 будь які подібні жк неперспективні, але якщо вчасно тудт зайти і вийти можна непогано заробити
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11992
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2752 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 21:06
Главное потом шоб доходы не в рублях подсчитывались.
Хотя крысчане были в акуе от почти трёхкратного роста цены на бабушатники в Севе и Ялте с прилегающими 10 лет назад.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5482
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:36
kingkongovets написав:
а з вже 5+ років підшатаним навіть в Новопечерських Липках дорого не здати
А в бізнес плани "пасивного доходу" забивають термін експлуатації ремонту з чорними дизайнерськими китайськими змішувачами 20+ років
Доречи чорна сантехніка вже все?
Задовбалися її мити кожен день, чи таки проблеми зараз не в пріоритеті?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9859
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 08 лис, 2025 06:39
kingkongovets написав:
Господар Вельзевула написав:1- що означає " з нормальним ремонтом по 700"? Хіба Бетон ліпить гівно?
2- то я правильно вирішив ще на початку року, що Варшавский і Грейт тупо барижна тема, і дуже велика пропозиція зробила ці ЖК неперспективними в плані аренди/фліппінгу?
1 я мав на увазі шо далеко не всі роблять таку інстанрамну картинку як Бетон в своїх квартирах і з цим ремонтом по 700 можна здавати навіть за окружною
а з вже 5+ років підшатаним навіть в Новопечерських Липках дорого не здати
2 будь які подібні жк неперспективні, але якщо вчасно тудт зайти і вийти можна непогано заробити
Раніше так було, так.
Зараз - вже ні.
Зайти "вигідно" можна, вийти вигідно - ні.
Тому що житла величезний надлишок.
Воно вже не потрібно. Пенсіонери мають своє житло.
А молодь - вся за кордоном, дякуючі зеленим управлінцям і міністеркам
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23290
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1780 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17298273
|
|
|1380
|6788444
|
|
|3
|81239
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|