Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 19:16

flyman

якщо пережити бабку, яка орендує, то можна буде зробити х5

Це щось з того славетного періоду життя в оренді койкомісця і полички в холодильнику у лампової бабусі, яку необхідно було догодувати до смерті і отримати спадок?
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 19:18

  flyman написав:
  UA написав:Рентабельность 1% це не пограно, враховуючи що все всередині + ремонти + внески на кап. ремонт строго будинку (подивіться на стан МОПів) робила бабуся.
Напевно на інших умовах орендаря було не заманити.

якщо пережити бабку, яка орендує, то можна буде зробити х5

О - опыт
"кимната с холодыльныком и дочка хазяйки"

...но что то пошло не по плану и пришлось покупать полуподвалы в ЧС и сублимировать на филипинок)))
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 19:46

  stm написав:
  Frant написав:Як там даражай? Вже бігає на 20+ поверхи? Гріє теплі підлоги?
Збирає жир?

Як там космос на оркостані, не потрібен не менш ніж фізики з хіміками цілими нескінченними конструкторськими бюро?

Поняття не маю, що там у них робиться.
Але означені спеціальності в аграрно-кар'єрній державі до 2021 не були потрібні. Зовсім не були потрібні!
Тому з власними ракетами нині - повний швах.
Фламінго літають тільки в головах керманичів
Frant
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 19:56

Прохожий
но что то пошло не по плану и пришлось покупать полуподвалы в ЧС и сублимировать на филипинок)))


Бабка відмовилась категорично помирати. Як Флайман не піклувався.

«у бабушки пенсия хорошая.. бабушке не хватает, а мне хватает».
