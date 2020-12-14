RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 00:11

якщо пережити бабку, яка орендує, то можна буде зробити х5

Мені колись вже траплявся опис ситуації з тими квартирами (якщо я правильно зрозумів, про що йдеться). Там, здається, не тільки поточний орендатор має халяву за договором, а ще й його законні спадкоємці мають право на ті самі умови.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:30

А де рили-новобудівці?
Де даражай КРЖН?
Де електроенергія?
Де молодь?????
Де Фламінго???
Де черги під вікнами офісів з продажу квартир в 25-поверхівках????
Що трапилось???? :roll:
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:38

Меня больше интересует где реально военные цены.
Так то оно так все. А даже подорожало с прошлого.
К сожалению.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:42

Дешеві варіанти - вигребли.
Я ж казав неодноразово, що ціни КРЖН - насамперед є індикатором рівня корупції Ылыти, тісної зв,язки наших чиновників і бЫзнєсменів.

Удари по енергетиці і масовий виїзд молоді 18-22 роки за кордон - однозначно дадуть потужний поштовх вниз цінам всієї укро-нерухомості.

Недарма пропав польський ухилянт, торговець київськими новобудами, який видає себе за будівельника. Очевидно, щось зрозумів. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:55

Не можу зрозуміти яка ситація з світлом в Києві ?
По тому що форум порожній мабуть не дуже.
В Вінниці вчора по 4 і більше годин світло було відсутнє.

П.С. Куплю в Києві пів кубі дошки.
Так всі правильно зрозуміли, для забиття вікон.
