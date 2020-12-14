RSS
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 11:49

  Frant написав:
  Господар Вельзевула написав:Нельзя потерять то,чего и так нет. Я нищий как церковная мышь.
Я теж живу під мостом, в картонній коробці з-під холодильника.
Людині мало потрібно, насправді :wink:

фамильный хрущик сдаете пока ключница в ЕС?
годный дауншифтинг)
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вінниця тим часом росте як на дрожжах. що не купи, через 3-4 міс +20%
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я так понимаю что те дома что не побеспокоились про єнергосбережение в ближайшее время станут не пригодные для жилья.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 16:47

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Під мостом Метро розпочали встановлення підтримуючих арочних конструкцій у їх проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт.

Такий процес в історії київського мостобудування на сьогодні унікальний. Адже споруда, збудована ще у 1965 році, має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням, аналогів якої наразі немає у світі.

Протиаварійні заходи – важливий крок до відновлення унікальної інженерної споруди, що служить киянам уже понад пів століття. Розпочали ці заходи в серпні 2024 року. До сьогодні тривав етап із занурення 160 паль у річище Дніпра на глибину близько 30 метрів. Вони слугуватимуть основою для металевих арок. На спеціальному пірсі відбувалося збирання арочних конструкцій, які зараз заводять під міст.

Ці конструкції суттєво посилять споруду, збережуть унікальний вигляд мосту і дозволять безпечно експлуатувати його ще щонайменше на 20 років. Після протиаварійних заходів розпочнуть реставраційні роботи з пристосуванням.

Усі роботи виконують без перекриття руху автомобілів і поїздів метро. Судноплавство під мостом також збережено.

Зображення
Зображення
