Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лис, 2025 16:47
Під мостом Метро розпочали встановлення підтримуючих арочних конструкцій у їх проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт.
Такий процес в історії київського мостобудування на сьогодні унікальний. Адже споруда, збудована ще у 1965 році, має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням, аналогів якої наразі немає у світі.
Протиаварійні заходи – важливий крок до відновлення унікальної інженерної споруди, що служить киянам уже понад пів століття. Розпочали ці заходи в серпні 2024 року. До сьогодні тривав етап із занурення 160 паль у річище Дніпра на глибину близько 30 метрів. Вони слугуватимуть основою для металевих арок. На спеціальному пірсі відбувалося збирання арочних конструкцій, які зараз заводять під міст.
Ці конструкції суттєво посилять споруду, збережуть унікальний вигляд мосту і дозволять безпечно експлуатувати його ще щонайменше на 20 років. Після протиаварійних заходів розпочнуть реставраційні роботи з пристосуванням.
Усі роботи виконують без перекриття руху автомобілів і поїздів метро. Судноплавство під мостом також збережено.
2
Додано: Пон 10 лис, 2025 21:48
Олежан написав:
я так понимаю что те дома что не побеспокоились про єнергосбережение в ближайшее время станут не пригодные для жилья.
Три года уже подобное происходит, но потом обстрелы прекращаются, что-то ремонтируют и как-то живем.Еще не разу не совпали реальные морозы и многодневные блекауты.
Везло, наверное..
Сам коллапса не жду, и пока не вижу разницы между жарким летом 2024 и сейчас по отключениям. Шо тогда,шо сейчас периодами по 12-13 часов не было.
Коллапс начнется при двух вводных-морозы и отсутствие электричества от трех суток и более. Более суток- погаснут все ИБП, более недели-начнутся поломки генераторов, ажиотаж и подорожание топлива,в том числе искусственного происхождения.
Чисто потеоретизировать.
Ну а раз начали-то я вот до такой ситуации додумался. Короче ложится все наглухо, посидев два-три месяца в автономии я решаю пошукати кращої долі. Приезжаю на кордон,а мне говорят-а у нас света нет,и не будет никогда, база не работает и не будет, выпустить не можем.
И вот тогда я понимаю смысл пословицы "повадився глечик по воду ходити, поки йому вухо не відломили"
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:40
Олежан написав:
я так понимаю что те дома что не побеспокоились про єнергосбережение в ближайшее время станут не пригодные для жилья.
врємєнно, і то тільки "для інтіліхєнтів" тіпа Саркозі, що єчню не міг підсмажити дажє при всіх удобствах
1
3
Додано: Сер 12 лис, 2025 08:20
Frant написав:
Корупційні скандали трясуть українську верхівку.
Злодії навіть під час війни не можуть зупинитись, хочуть добити власну лержаву.
Ні грошей, ні справедливості, ні власних ракет.
Позорники, ур**!
А ціни тим часом в Києві повзуть вниз. СДАМ ДОМ.ПЕЧЕРСК.вулиця Чигоріна ,Дорошенка.Сьогодні це - ХІТ.В будинку вже тепло,працює опалення.метро Звіринецька.
Тепло в будинку,ви можете включтит газ.І всі вам обзавидувалися!
Ви хочете жити в тиші та спокої.метро Зверінецька,метро Либідська пішки.
Пропоную вам для проживання будинок у тихому та затишному місці Печерська.
вулиця Чигоріна, вулиця Дмитра Дорошенка. Поруч чудовий сквер для прогулянок, дитячий майданчик. Багато дерев.
Будинок дуже теплий, затишний. Всі міські комунікації - центральна каналізація, двоконтурний котел (ви завжди можете жити за комфортної температури).
У будинку простора кухня – вітальня з усім необхідним.
Холодильник, пралка-автомат, мікрохвильова піч, електрочайник, посуд.Постійно гаряча вода,газова колонка.
Два великі двоспальні дивани(розкладвються), крісло, що розкладається (можна доповнити спальні місця.
Душова кабіна, с/в.
Маленький затишний дворик, де ви можете насолоджуватися своєю ранковою кавою.
є відеоогляд.
Телефонуйте, відповім на додаткові запитання.
ціна 23000 грн.
Така ж сама ціна оренди в Вінниці на однокімнатні квартири в моєму будинку.
Дім на Печерську дорівнює однокімнатній квартирі в Вінниці.
Як кажуть приплили.
1
Додано: Сер 12 лис, 2025 09:23
А ви його бачили? Навіть посилання нема - мабуть, боїтеся поділитися таким скарбом
4
9
3
Додано: Сер 12 лис, 2025 10:42
Хочете орендувати? Тому що остогидло пішки ходити на 20-й поверх?
Додано: Сер 12 лис, 2025 10:48
хомяк знов десь почув якийсь дзвін бгг
2
