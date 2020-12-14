RSS
  #<1 ... 12581125821258312584
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 05:30

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Навпаки. Якщо б розчавили НАБУ і ці перці спокійно і далі б мутили - тоді так. А тут шанс з'явився. Ми, звісно, скоріше за все знов просремо, але мінімальна верогідність на наближення до правової держави таки з'явилась. Проте дійсно вражає наскільки все тупо. Вішенка на торті: будівництво віл в Козіні... блд

Думаєш, ЄС поставить своїх "контролерів допомоги" та накрапає в бюджет 2026.

Думаю що своїх контролерів скоро поставить Третя Штурмова. Думаю що поступово кудись в той бік все рухається.

Чуваки, з третьої штурмової вже гастролювали в тернопільській області поки їх не затримала поліція.

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

