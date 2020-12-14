RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 10:51

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
Така ж сама ціна оренди в Вінниці на однокімнатні квартири в моєму будинку.
Дім на Печерську дорівнює однокімнатній квартирі в Вінниці.
Як кажуть приплили. :shock:

Поясніть мені, що відбувається у Вінниці? Зараз був на конференції криптанів в Римі: багато хто запитував мене про Вінницьку нерухомість. Дикий ажіотаж. Вони її на мапі знайти не можуть, а все туди ж. Я робив умний вигляд, казав так-так, місто зростає, місто перспективне. А сам про себе думав: що б відбувається? Треба запитати у Хомякоїда.


хз. у меня знакомый который выехал давно, купил там 4 таунсауса под ремонт.
Говорю, как делать ремонты будешь? - жену будет отправлять переодически бо таких денег в польше не заработать как на недвиге в виннице
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:34

умка

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
Така ж сама ціна оренди в Вінниці на однокімнатні квартири в моєму будинку.
Дім на Печерську дорівнює однокімнатній квартирі в Вінниці.
Як кажуть приплили. :shock:

Поясніть мені, що відбувається у Вінниці? Зараз був на конференції криптанів в Римі: багато хто запитував мене про Вінницьку нерухомість. Дикий ажіотаж. Вони її на мапі знайти не можуть, а все туди ж. Я робив умний вигляд, казав так-так, місто зростає, місто перспективне. А сам про себе думав: що б відбувається? Треба запитати у Хомякоїда.

Умань столиця Вінниці, вам би як одеситу з поскота не знати, годі хупсою прикалуватися бо можна мацою подавитися
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 19:22

В тг пишуть, що у разі блекаута частину киян можуть евакуювати.
Єдине запитання - куди?
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 19:24

І за якими критеріями будуть вибирати?
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 19:34

  Investor_K написав:В тг пишуть, що у разі блекаута частину киян можуть евакуювати.
Єдине запитання - куди?

туди
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 20:31

  flyman написав:
  Investor_K написав:В тг пишуть, що у разі блекаута частину киян можуть евакуювати.
Єдине запитання - куди?

туди

А після того як і туди прилетить?
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:05

  Investor_K написав:В тг пишуть, що у разі блекаута частину киян можуть евакуювати.
Єдине запитання - куди?


-Доктор, мой сосед говорит, что он может 3 раза за ночь, а он меня старше - ему 80!
-Так и вы говорите...
