Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 13 лис, 2025 10:51
Така ж сама ціна оренди в Вінниці на однокімнатні квартири в моєму будинку.
Дім на Печерську дорівнює однокімнатній квартирі в Вінниці.
Як кажуть приплили.
Поясніть мені, що відбувається у Вінниці? Зараз був на конференції криптанів в Римі: багато хто запитував мене про Вінницьку нерухомість. Дикий ажіотаж. Вони її на мапі знайти не можуть, а все туди ж. Я робив умний вигляд, казав так-так, місто зростає, місто перспективне. А сам про себе думав: що б відбувається? Треба запитати у Хомякоїда.
хз. у меня знакомый который выехал давно, купил там 4 таунсауса под ремонт.
Говорю, как делать ремонты будешь? - жену будет отправлять переодически бо таких денег в польше не заработать как на недвиге в виннице
Додано: Чет 13 лис, 2025 16:34
Така ж сама ціна оренди в Вінниці на однокімнатні квартири в моєму будинку.
Дім на Печерську дорівнює однокімнатній квартирі в Вінниці.
Як кажуть приплили.
Поясніть мені, що відбувається у Вінниці? Зараз був на конференції криптанів в Римі: багато хто запитував мене про Вінницьку нерухомість. Дикий ажіотаж. Вони її на мапі знайти не можуть, а все туди ж. Я робив умний вигляд, казав так-так, місто зростає, місто перспективне. А сам про себе думав: що б відбувається? Треба запитати у Хомякоїда.
Умань столиця Вінниці, вам би як одеситу з поскота не знати, годі хупсою прикалуватися бо можна мацою подавитися
Додано: Чет 13 лис, 2025 19:22
В тг пишуть, що у разі блекаута частину киян можуть евакуювати.
Єдине запитання - куди?
Додано: Чет 13 лис, 2025 19:24
І за якими критеріями будуть вибирати?
Додано: Чет 13 лис, 2025 19:34
В тг пишуть, що у разі блекаута частину киян можуть евакуювати.
Єдине запитання - куди?
туди
Додано: Чет 13 лис, 2025 20:31
В тг пишуть, що у разі блекаута частину киян можуть евакуювати.
Єдине запитання - куди?
туди
А після того як і туди прилетить?
Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:05
В тг пишуть, що у разі блекаута частину киян можуть евакуювати.
Єдине запитання - куди?
-Доктор, мой сосед говорит, что он может 3 раза за ночь, а он меня старше - ему 80!
-Так и вы говорите...
Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:02
В тг пишуть, що у разі блекаута частину киян можуть евакуювати.
Єдине запитання - куди?
Имеются в виду М2560
Понятно куда
Додано: П'ят 14 лис, 2025 11:26
В тг пишуть, що у разі блекаута частину киян можуть евакуювати.
Єдине запитання - куди?
Имеются в виду М2560
Понятно куда
Що за букви та цифри?
