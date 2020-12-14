RSS
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 13:50

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Я делаю бюджетно. Он прав.
На бизнес класс пока денег у меня нет


бюджетно робила трайбека в своїх крушах, бюджетно робили Аркада, Інтергал та ДБК в своїх новобудовах, а тобі вдається робити цілком інстаграмну картинку, на яку молоді орендарі ведуться як мухи на гівно та ще й занедорого - це золотий перетин, головне встигнути це все вчасно продати
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 14:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

наступний міністр енергетики - ГЕРУС!!!!!
це пістець!!!!
у цієї країни немає шансів


боюсь дізнатися ким стане ФУРСА
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:44

  Олежан написав:
боюсь дізнатися ким стане ФУРСА

Вигнанцем... втікачем як і інші соросята.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:56

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
Така ж сама ціна оренди в Вінниці на однокімнатні квартири в моєму будинку.
Дім на Печерську дорівнює однокімнатній квартирі в Вінниці.
Як кажуть приплили. :shock:

Поясніть мені, що відбувається у Вінниці? Зараз був на конференції криптанів в Римі: багато хто запитував мене про Вінницьку нерухомість. Дикий ажіотаж. Вони її на мапі знайти не можуть, а все туди ж. Я робив умний вигляд, казав так-так, місто зростає, місто перспективне. А сам про себе думав: що б відбувається? Треба запитати у Хомякоїда.
То вони ще не доросли до Житомира

Намагався звернути їх увагу на Чабани, або хоча б на Київ. Ніт, кажуть, що по Вінниці?!
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:58

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
Така ж сама ціна оренди в Вінниці на однокімнатні квартири в моєму будинку.
Дім на Печерську дорівнює однокімнатній квартирі в Вінниці.
Як кажуть приплили. :shock:

Поясніть мені, що відбувається у Вінниці? Зараз був на конференції криптанів в Римі: багато хто запитував мене про Вінницьку нерухомість. Дикий ажіотаж. Вони її на мапі знайти не можуть, а все туди ж. Я робив умний вигляд, казав так-так, місто зростає, місто перспективне. А сам про себе думав: що б відбувається? Треба запитати у Хомякоїда.

Умань столиця Вінниці, вам би як одеситу з поскота не знати, годі хупсою прикалуватися бо можна мацою подавитися

Умань - це інше. Умань вічне, але сезонне місто. І сезон триває не так щоб дуже довго.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 18:00

  Олежан написав:наступний міністр енергетики - ГЕРУС!!!!!
це пістець!!!!
у цієї країни немає шансів


боюсь дізнатися ким стане ФУРСА

Кадрова катастрофа в державі. Триває з 1917 року. А може і з 1659го.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 19:34

  airmax78 написав:
  Олежан написав:наступний міністр енергетики - ГЕРУС!!!!!
це пістець!!!!
у цієї країни немає шансів


боюсь дізнатися ким стане ФУРСА

Кадрова катастрофа в державі. Триває з 1917 року. А може і з 1659го.

У Вас теж МBA є як і у Геруса :D
