не маю жодної інфи, знайомий прислав фото і сказав що там зʼявилися нові кунги, техніка та світлоsmdtranz написав:kingkongovets
неужели его таки продали?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лис, 2025 22:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
не маю жодної інфи, знайомий прислав фото і сказав що там зʼявилися нові кунги, техніка та світло
|