Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лис, 2025 22:29
smdtranz написав:kingkongovets
неужели его таки продали?
не маю жодної інфи, знайомий прислав фото і сказав що там зʼявилися нові кунги, техніка та світло
kingkongovets
Повідомлень: 11999
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2755 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 23:44
kingkongovets написав:
За даними ЛУН, за рік ціна 1 м² у столиці зросла на $121, тоді як у Львові — лише на $50.
Водночас у низці західних міст (як-от Чернівці та Рівне) темпи зростання теж прискорюються, а в Ужгороді ціни наблизилися до київських.
аксіома Трибеки: "При любих обставинах КРЖН тільки вверх"
flyman
Повідомлень: 41473
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 06:19
flyman написав: kingkongovets написав:
За даними ЛУН, за рік ціна 1 м² у столиці зросла на $121, тоді як у Львові — лише на $50.
Водночас у низці західних міст (як-от Чернівці та Рівне) темпи зростання теж прискорюються, а в Ужгороді ціни наблизилися до київських.
аксіома Трибеки: "При любих обставинах КРЖН тільки вверх"
А як же тоді любитель сільських корів Франт з його Дешевше буде?
Investor_K
Повідомлень: 11003
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Я делаю бюджетно. Он прав.
На бизнес класс пока денег у меня нет
Звонки-просмотры есть при происходящем звиздеце?
То надо ждать очередных надежд,ложных,понятно, но кто-то поведется и расстегнет кошелек.
Смотрят под аренду в основном
Бетон
Повідомлень: 5677
З нами з: 17.12.22
Подякував: 202 раз.
Подякували: 459 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 12:00
Всё это фигня. Нужно делать, как я в 2014, строить многоквартирник бюджетный. Баблом скинуться
Бетон
Повідомлень: 5677
З нами з: 17.12.22
Подякував: 202 раз.
Подякували: 459 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 13:45
Бетон написав:Всё это фигня. Нужно делать, как я в 2014, строить многоквартирник бюджетный. Баблом скинуться
ага, якраз саме час
kingkongovets
Повідомлень: 11999
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2755 раз.
Freza
Повідомлень: 2268
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 340 раз.
