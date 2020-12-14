RSS
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 22:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:kingkongovets

неужели его таки продали?
не маю жодної інфи, знайомий прислав фото і сказав що там зʼявилися нові кунги, техніка та світло
kingkongovets
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 23:44

аксіома Трибеки

  kingkongovets написав:За даними ЛУН, за рік ціна 1 м² у столиці зросла на $121, тоді як у Львові — лише на $50.
Водночас у низці західних міст (як-от Чернівці та Рівне) темпи зростання теж прискорюються, а в Ужгороді ціни наблизилися до київських.

Зображення

аксіома Трибеки: "При любих обставинах КРЖН тільки вверх"
flyman
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 06:19

  flyman написав:
  kingkongovets написав:За даними ЛУН, за рік ціна 1 м² у столиці зросла на $121, тоді як у Львові — лише на $50.
Водночас у низці західних міст (як-от Чернівці та Рівне) темпи зростання теж прискорюються, а в Ужгороді ціни наблизилися до київських.

Зображення

аксіома Трибеки: "При любих обставинах КРЖН тільки вверх"

А як же тоді любитель сільських корів Франт з його Дешевше буде?
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:44

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Я делаю бюджетно. Он прав.
На бизнес класс пока денег у меня нет


Звонки-просмотры есть при происходящем звиздеце?
То надо ждать очередных надежд,ложных,понятно, но кто-то поведется и расстегнет кошелек.


Смотрят под аренду в основном
Бетон
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Всё это фигня. Нужно делать, как я в 2014, строить многоквартирник бюджетный. Баблом скинуться
Бетон
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 13:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Всё это фигня. Нужно делать, как я в 2014, строить многоквартирник бюджетный. Баблом скинуться
ага, якраз саме час
kingkongovets
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 14:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://censor.net/ua/news/3585293/ster ... erjavnosti
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:47

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Всё это фигня. Нужно делать, как я в 2014, строить многоквартирник бюджетный. Баблом скинуться
ага, якраз саме час

  Freza написав:https://censor.net/ua/news/3585293/sternenko-poperedjaye-pro-zagrozu-vtraty-derjavnosti


в 2014 році така сама ситуація. Донецькі купували, зараз дніпро буде. (Якщо що, то це жарт, нічого почитати не треба)
Мій знайомий ось на днях приїхав з дружиною - отримав право власності на 12 будинок у грейті, який я їм купив колись. Продавати передумали. Можливо будуть тікати з Дніпра до Києва і жити в цій квартирі
Бетон
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 18:19

  kingkongovets написав:
smdtranz написав:kingkongovets

неужели его таки продали?
не маю жодної інфи, знайомий прислав фото і сказав що там зʼявилися нові кунги, техніка та світло

Миндич с бакановым строятся???
Frant
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 18:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:Всё это фигня. Нужно делать, как я в 2014, строить многоквартирник бюджетный. Баблом скинуться
ага, якраз саме час

  Freza написав:https://censor.net/ua/news/3585293/sternenko-poperedjaye-pro-zagrozu-vtraty-derjavnosti


в 2014 році така сама ситуація. Донецькі купували, зараз дніпро буде. (Якщо що, то це жарт, нічого почитати не треба)
Мій знайомий ось на днях приїхав з дружиною - отримав право власності на 12 будинок у грейті, який я їм купив колись. Продавати передумали. Можливо будуть тікати з Дніпра до Києва і жити в цій квартирі
я мав на увазі що зараз ти хєр гроші наперед збереш, доведеться будувати виключно на свої
kingkongovets
