Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 12:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я понимаю, шо тут бомонд элитный…
Но жизнь простых смертных «немного» не такая рожевоокулярная, есть нюансы…
Freza
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 12:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Freza написав:Я понимаю, шо тут бомонд элитный…
Но жизнь простых смертных «немного» не такая рожевоокулярная, есть нюансы…
«прості смертні» не купують і не здають в оренду нерухомість
може їм варто спробувати стати трохи складнішими?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12005
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 12:40

Он не покупает и не здает.
Я ему говорил за такие ЗП, шо вот почитал мол то да се
Он послал меня нах и сказал вам передать тоже…
Freza
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 12:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Freza написав:Он не покупает и не здает.
Я ему говорил за такие ЗП, шо вот почитал мол то да се
Он послал меня нах и сказал вам передать тоже…
передавай йому щоб менше бухав і все буде
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12005
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
 
2
