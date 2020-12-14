Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:58
Hotab написав: Олежан написав:
12-15
400-500 грн чистими з поїздки?
Грязними 600+ з поїздки? Це хіба вночі зі спец перепусткою))
Вночі це одна-дві тисячі, а 600+ це в дощ наприклад з Трої на Вєнік. Але ж не середня
Faceless
Модератор
4
9
3
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:14
Faceless написав: Hotab написав: Олежан написав:
12-15
400-500 грн чистими з поїздки?
Грязними 600+ з поїздки? Це хіба вночі зі спец перепусткою))
Вночі це одна-дві тисячі, а 600+ це в дощ наприклад з Трої на Вєнік. Але ж не середня
вночі в дощ з Троі на Вєнік якщо за двушку зможете доїхати це буде дуже потужна перемога
по центру 3-5 км вдень це 200-500 мінімум
kingkongovets
2
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:25
kingkongovets написав: 150 доларів на день. Як в Україні формується новий клас
“Зараз уже робота будівельника — престижна. Можна бути не айтівцем, а будівельником і заробляти також нормальні гроші», — каже Володимир Рибак, маляр, що став відомим через TikTok.
В Україні вартість послуг у сфері робітничих спеціальностей щодня підвищується. Нині плиточникам пропонують до 120 тисяч гривень у місяць, сантехнікам до 100 тисяч, а електрикам до 80 000.
https://hromadske.ua/ekonomika/254214-1 ... 2BKk2Hq-Kg
Я про це рік тому писав.
Справа в іншому. Вартість ремонтів з такою оплатою труда прикиньте...
Київ то дороге місто.
Рабовласник Бетон змушує працювати своїх підлеглих за довоєнну зарплатню.
UA
1
2
1
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:45
Faceless написав: Олежан написав:
12-15
Я хоч давно якось не їздив таксі, але навіть якщо 15 - у нас середня поїздка по Києву таки не 10 баксів, десь вдвічі дешевше, і з тих таксисту йде в кращому разі половина.
Думаю на 150 баксів заробітку треба поїздок 30-40 зробити, а це годин 16
Я в червні два дні активно поїздив на таксі Києвом. На третій день орендував автівку. Бо дуже дорого.
airmax78
1
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:47
ну проехать бизнесом с демеевки до михайловской пл - 500 грн стоит
Олежан
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:51
Faceless написав: Hotab написав: Олежан написав:
12-15
400-500 грн чистими з поїздки?
Грязними 600+ з поїздки? Це хіба вночі зі спец перепусткою))
Вночі це одна-дві тисячі, а 600+ це в дощ наприклад з Трої на Вєнік. Але ж не середня
час пик с 5 утра до 10 утра. потом с 17.00 до 20.00 и потом с 22.00 до 24.00
если все єто время работать, то 200+ баксом легко
Олежан
Hotab
5
4
4
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:08
Hotab написав: Олежан написав:
ну проехать бизнесом с демеевки до михайловской пл - 500 грн стоит
та не приїде ніхто за такі гроші, повір
і про 3 хвилини просто смішно
це замануха, будеш підіймати ціну поки до 500 не дійдеш і втратиш на це мінімум півгодини і купу нервів
kingkongovets
2
