RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12586125871258812589
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:58

  Hotab написав:
  Олежан написав:12-15

400-500 грн чистими з поїздки?
Грязними 600+ з поїздки? Це хіба вночі зі спец перепусткою))

Вночі це одна-дві тисячі, а 600+ це в дощ наприклад з Трої на Вєнік. Але ж не середня
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36965
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8269 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
  Hotab написав:
  Олежан написав:12-15

400-500 грн чистими з поїздки?
Грязними 600+ з поїздки? Це хіба вночі зі спец перепусткою))

Вночі це одна-дві тисячі, а 600+ це в дощ наприклад з Трої на Вєнік. Але ж не середня
вночі в дощ з Троі на Вєнік якщо за двушку зможете доїхати це буде дуже потужна перемога

по центру 3-5 км вдень це 200-500 мінімум
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12007
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:25

  kingkongovets написав:150 доларів на день. Як в Україні формується новий клас

“Зараз уже робота будівельника — престижна. Можна бути не айтівцем, а будівельником і заробляти також нормальні гроші», — каже Володимир Рибак, маляр, що став відомим через TikTok.

В Україні вартість послуг у сфері робітничих спеціальностей щодня підвищується. Нині плиточникам пропонують до 120 тисяч гривень у місяць, сантехнікам до 100 тисяч, а електрикам до 80 000.

https://hromadske.ua/ekonomika/254214-1 ... 2BKk2Hq-Kg

Я про це рік тому писав.
Справа в іншому. Вартість ремонтів з такою оплатою труда прикиньте...
Київ то дороге місто.
Рабовласник Бетон змушує працювати своїх підлеглих за довоєнну зарплатню.
UA
 
Повідомлень: 9894
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:45

  Faceless написав:
  Олежан написав:12-15

Я хоч давно якось не їздив таксі, але навіть якщо 15 - у нас середня поїздка по Києву таки не 10 баксів, десь вдвічі дешевше, і з тих таксисту йде в кращому разі половина.
Думаю на 150 баксів заробітку треба поїздок 30-40 зробити, а це годин 16

Я в червні два дні активно поїздив на таксі Києвом. На третій день орендував автівку. Бо дуже дорого.
airmax78
 
Повідомлень: 42974
З нами з: 25.10.12
Подякував: 988 раз.
Подякували: 5355 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ну проехать бизнесом с демеевки до михайловской пл - 500 грн стоит
Олежан
 
Повідомлень: 1440
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:51

  Faceless написав:
  Hotab написав:
  Олежан написав:12-15

400-500 грн чистими з поїздки?
Грязними 600+ з поїздки? Це хіба вночі зі спец перепусткою))

Вночі це одна-дві тисячі, а 600+ це в дощ наприклад з Трої на Вєнік. Але ж не середня

час пик с 5 утра до 10 утра. потом с 17.00 до 20.00 и потом с 22.00 до 24.00
если все єто время работать, то 200+ баксом легко
Олежан
 
Повідомлень: 1440
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:56

17 годин вже настало ? Водила чистими хоч 200 отримає?

  Олежан написав:ну проехать бизнесом с демеевки до михайловской пл - 500 грн стоит

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 17181
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2537 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:08

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  Олежан написав:ну проехать бизнесом с демеевки до михайловской пл - 500 грн стоит

Зображення
та не приїде ніхто за такі гроші, повір
і про 3 хвилини просто смішно
це замануха, будеш підіймати ціну поки до 500 не дійдеш і втратиш на це мінімум півгодини і купу нервів
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12007
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12586125871258812589
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17315474
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6795476
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 82048
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5146)
17.11.2025 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.